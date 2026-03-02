"Украинская бронетехника" расширяет программу благотворительности: подписан Меморандум по реабилитации военных

Поддержка программы будет состоять из ежемесячных взносов

NAUDI и компания "Украинская бронетехника" присоединились к финансированию реабилитации раненых военнослужащих в клинике "Обериг". Стороны подписали трехсторонний меморандум, который предусматривает системную поддержку лечения и восстановления травмированных защитников.

На мероприятии побывал "Телеграф", которому директор компании "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас прокомментировал, что благотворительная деятельность предприятия продолжается с начала полномасштабного вторжения и сейчас расширяется на направление лечения раненых военных.

Клиника "Оберіг" / Ян Доброносов, "Телеграф"

Ассоциация NAUDI начала сотрудничество с клиникой "Обериг", а мы это сотрудничество поддерживаем, поэтому именно сегодня мы подписывали трехсторонний меморандум. И мы надеемся, что будем привлекать еще участников к этому процессу благотворительности и подавать собой пример поддержки раненых военнослужащих, военнослужащих, нуждающихся в лечении Владислав Бельбас

Владислав Бельбас / Ян Доброносов, "Телеграф"

Бельбас также пояснил, что меморандум не предусматривает фиксированных сумм, а основывается на возможностях компании и партнеров.

"Мы концентрируемся на том, что будем помогать чем сможем, то есть делать ежемесячные взносы в объемах, которые сможем себе позволить. Мы активно работаем на внешних рынках по привлечению средств для Вооруженных сил Украины, а есть страны, которые не поддерживают военной техникой, оружием, а поддерживают, например, социальными проектами. И это тоже один из элементов, который можно привлечь", — рассказал Владислав Бельбас.

В компании подчеркивают, что инициатива носит долгосрочный характер и направлена на системную поддержку лечения и реабилитации военнослужащих, получивших ранения во время боевых действий.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что пообщался с исполнительным директором ассоциации Сергеем Гончаровым о том, какие объемы финансирования планируется привлечь и по какому механизму будет реализовываться программа.