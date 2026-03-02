Франция увеличит и засекретит количество ядерки: сколько боеголовок имеет сейчас
Макрон назвал это оружие средствами сдерживания
Франция будет увеличивать свой ядерный потенциал. По словам президента Эммануэля Макрона, запланировано увеличение количества ядерных боеголовок.
Что нужно знать:
- Франция имеет третий по величине ядерный арсенал
- Количество ядерных боеголовок может достигать 300
- Решение о модернизации арсенала принято на фоне мировых конфликтов
Об этом Макрон заявил во время выступления на острове Иль-Лонг, цитирует Le Figaro. Он подчеркнул, что Франция не будет разглашать точное количество оружия.
Такое решение президент принял, учитывая обострение ситуации в мире, в частности, войны на Ближнем Востоке. Макрон считает, что Франция не просто должна поддерживать количество средств сдерживания, но и увеличить их во избежание непоправимых ситуаций в будущем.
"Итак, чтобы быть свободным, нужно, чтобы тебя боялись, а чтобы тебя боялись, нужно быть сильным. Это увеличение нашего арсенала является тому доказательством", — считает он.
Сколько ядерного оружия у Франции
По официальным данным правительства, на 2024-2025 год Франция имела примерно 300 ядерных боеголовок. Такое количество делает страну третьей по величине арсенала после России и США.
Макрон в своем заявлении не уточнил, как именно Франция увеличит свой арсенал, ведь официально заводов по изготовлению боеголовок у страны нет. Есть только предприятия для модернизации уже существующего оружия.
Официально только 9 стран мира имеют ядерку:
- США
- Россия
- Великобритания
- Франция
- Китай
- Индия
- Пакистан
- Израиль
- Северная Корея
По последним данным, сюда якобы входит и Иран, стремящийся производить свое ядерное оружие. Но официально это не подтверждали.
