"Ровно в Монако?" Скандал с блэкаутом в Житомире набирает обороты
-
-
Матч чемпионата Украины не сыграли из-за блэкаута
Журналист Владимир Крамар раскритиковал спортивного директора "Вереса" (Ровно) Юрия Габовду. Все из-за ситуации, возникшей в Житомире на матче 15-го тура Украинской премьер-лиги (УПЛ) против "Металлиста 1925".
Что нужно знать
- "Металлист 1925" и "Верес" не доиграли матч из-за проблем с электричеством
- Харьковчане хотели перенести игру, "Верес" отказал
- Хозяевам грозит техническое поражение
- Журналист раскритиковал "Верес" за подобную позицию
Соответствующий комментарий Крамар дал на YouTube-канале BurBuzz. По словам журналиста, руководство "Вереса" поступило позорно.
Ты солидно поступил? А я слушаю, смотрю: "Ля ты крыса. Мама родная", Да ты любыми способами просто возьмешь и выгрызешь три очка. У тебя что, в Ровно такого не может произойти, что ли? Да ты же на всю футбольную страну это говоришь. У тебя что все прекрасно на стадионе в этом в Ровно? Ты уже достроил свой стадион, у тебя все трибуны работают. Ты такой офигенный менеджер. Это я так слушаю, думаю, но это же вернется вам в том же туре такое же. И так же кто-то упрется и скажет: "Чувак, нет, все, иди гуляй. Мы все, три очка наши". Стыд, вот реально стыд за такого функционера. Ровно в Монако находится что ли? Ну, вам оно вернется. У меня просто есть единственное желание. Я надеюсь, что в УПЛ, когда придут все эти отчеты, что там сидят нормальные люди и они будут оценивать это не по-когутячему, а по-честному.
Напомним, игра "Металлист 1925" — "Верес" была остановлена на 20-й минуте встречи при счете 0:0. Причина остановки — проблема с электричеством. Во время блэкаута, связанного с российскими обстрелами, хозяевам не удалось подключить генераторы из-за перепада напряжения. В итоге на стадионе пропадало освещение. Судьбу игры решат в кабинетах Украинской ассоциации футбола (УАФ).
"Верес" отказал "Металлисту 1925" перенести игру на следующий день, сославшись на проблемы с логистикой.
Ситуация очень непростая. Мы понимаем, в какое время живем. Мы видели неоднократные перерывы со светом. После последней (паузы) мы уже спустились к арбитрам. Мы согласились дать последний шанс восстановить свет и доиграть этот поединок.
Я считаю, что мы со своей стороны поступили солидно. Мы договорились доиграть до еще одного отключения света.
Относительно невозможности доиграть завтра – мы на это не рассчитывали. Мы посовещались с нашим администратором, он сказал, что есть проблемы с логистикой. Дальше уже есть другие инстанции и процедуры, как решить этот вопрос. Есть правила. Будем ждать, какое решение будет принято.
Сегодня доигрывания не будет. Мы собираем вещи и едем домой.
Ранее полузащитник "Шахтера" Дмитрий Крыськив обвинил "Колос" в подлости. Футболист дончан считает, что команда из Киевской области специально выключала систему полива в день матча с Горняками.