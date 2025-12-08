"Ровно в Монако?" Скандал с блэкаутом в Житомире набирает обороты

Ситуация очень непростая. Мы понимаем, в какое время живем. Мы видели неоднократные перерывы со светом. После последней (паузы) мы уже спустились к арбитрам. Мы согласились дать последний шанс восстановить свет и доиграть этот поединок.

Я считаю, что мы со своей стороны поступили солидно. Мы договорились доиграть до еще одного отключения света.

Относительно невозможности доиграть завтра – мы на это не рассчитывали. Мы посовещались с нашим администратором, он сказал, что есть проблемы с логистикой. Дальше уже есть другие инстанции и процедуры, как решить этот вопрос. Есть правила. Будем ждать, какое решение будет принято.

Сегодня доигрывания не будет. Мы собираем вещи и едем домой.