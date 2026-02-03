Украинский клуб сообщил о побеге футболиста

Игрок пропал в Турции

Во вторник, 3 февраля, центральный нападающий "Вереса" и экс-игрок сборной Турции U-23 Эрен Айдын самовольно покинул расположение команды. Это произошло на учебно-тренировочном сборе ровенской команды в Турции.

Что нужно знать

"Верес" проводит тренировочный сбор в Турции

Айдын пропал и не выходит на связь

Украинский клуб сделал заявление

Турецкий футболист не выходит на связь ни с клубом, ни с медицинским штабом команды. Об этом сообщает пресс-служба "Вереса" в Instagram.

Игрок ровенского "Вереса" Эрен Айдын самовольно покинул расположение команды. Футбольный клуб Верес сообщает, что сегодня утром футболист самовольно покинул расположение команды во время учебно-тренировочного сбора в Турции. Игрок не выходит на связь ни с руководством клуба, ни с медицинским штабом. ФК "Верес"

22-летний Айдын присоединился к "Вересу" свободным агентом в сентябре 2025 года. В текущем сезоне он сыграл на клубном уровне 11 матчей, отметившись 1 голом и 3 результативными передачами. К слову, форвард стал первым игроком из Турции, сумевшим забить гол в чемпионате Украины. К слову, контракт Эрена с украинским клубом действует до 30 июня 2028 года.

Добавим, что "Верес" по итогам первой части сезона 2025//26 занимает 11-е место в турнирной таблице УПЛ. От зоны вылета команду отделяют 3 очка.

Ранее Александр Усик сыграл за "Полесье" на испанском сборе Волков. Боксер провел на поле 15 минут.