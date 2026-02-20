Харьковские магазины радуют большими скидками на красную рыбу: где можно скупить на 35% дешевле

Выгодное предложение действует до 22 февраля

В харьковском магазине "Класс" действует приятное акционное предложение для любителей рыбных деликатесов. Сейчас покупатели могут воспользоваться выгодными скидками на популярные виды форели.

Подробнее о скидках написали в местном Telegraf-канале. Скидки продлятся до 22 февраля.

В частности, Форель слабосоленое филе продается по 125 гривен за 100 граммов, что на 30% меньше стандартной цены. Кроме того, акционное предложение распространяется на Форель холодного копчения, которая сейчас стоит 84,90 гривны за 100 грамм, или на 35% ниже базовой стоимости.

Такие скидки позволяют покупателям сэкономить значительную сумму, не отказываясь от качественного и вкусного продукта. Предложение актуально в течение двух суток, до 22 февраля, поэтому стоит поторопиться, чтобы приобрести рыбу по выгодной цене.

Скидки на рыбу в "Классе". Фото: скриншот с Telegraf-канала

