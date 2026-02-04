Звезда "Барселоны" играет с повязкой на руке из-за странного ритуала

Сам футболист хранит молчание на эту тему

Юный вингер "Барселоны" и сборной Испании Ламин Ямаль вновь стал героем Сине-гранатовых. 18-летний футболист помог каталонцам пробиться в полуфинал Кубка Короля сезона 2025/26.

Что нужно знать

Ямаль около года играет с повязкой на руке

Футболиста даже обвиняли в допинге из-за этого

Вероятно, Ламин носит повязку как стильный аксессуар, либо как талисман

Ямаль отличился голом в четвертьфинале Кубка Испании против "Альбасете" (2:1). Ламин из-за холодной погоды играл в перчатках, хотя еще в январе 2026 года бегал с повязкой на руке.

Видеообзор матча "Альбасете" - "Барселона"

Загадочная повязка на руке Ямаля появилась в феврале 2025 года. Каталонский суперклуб не делал никаких заявлений по этому поводу, из-за чего специалисты предположили, что Ламин получил незначительную травму. Время шло, а испанец и не думал снимать повязку. В мае прошлого года бывший врач "Реала" Нико Михич выдал теорию заговора о том, что футболисты "Барселоны" якобы прячут под повязками следы использования допинга.

Я не знаю, что происходит, но я хочу сказать, что любой врач знает, что если вам нужен более легкий доступ к венам, то он находится на запястье. Я не понимаю, почему они это делают. Пусть они отрицают факт допинга. Пусть говорят "нет", но объясните мне, зачем они носят повязки на запястье. В чем секрет? Это не для того, чтобы играть в настольный футбол, не так ли? Я не верю в тренды. Я не верю, что игрок играет со снаряжением, которое разработано для профилактики травм, только потому, что оно красивое. Нико Михич

Врач "Кальяри" Марко Скорку считает, что футболисты продолжают носить повязки даже после того, как их травмы были залечены, из-за "ритуала".

Мы говорим о клубах и федерациях с очень строгими протоколами. Логичнее списать все это на суеверия, чем на что-то связанное с внутривенным доступом. Я серьезно. Считаю, что это скорее связано с мыслями игроков о том, что он забил с повязкой и, следовательно, хочет сохранить ее даже после успешного лечения. Марко Скорку

Таким образом, Ямаль носит повязку на руке как аксессуар, либо как талисман на удачу. К слову, в сети даже можно найти много видео на тему, как сделать повязку на руку в стиле Ямаля.

Напомним, тренд с повязкой на руке еще в 2019 году начал в "Реале" форвард Карим Бензема. Затем за французом начали повторять другие игроки, включая нападающего сборной Украины Артема Довбика. К слову, украинец также перевязывал пальцы как Ямаль, однако делал это по другой причине.