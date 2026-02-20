"Столица" туалетной бумаги не имеет вокзала. Почему Обухов остался без железнодорожного сообщения

Этот город называют спутником Киевщины

Киевщина имеет немало важных городов, которые называют ее спутниками. Среди них и Обухов, несмотря на свою важность, у города нет полноценного железнодорожного вокзала, что довольно странно.

"Телеграф" расскажет, почему так произошло и планировали ли когда-нибудь здесь построить вокзал. Заметим, что многие считают, что железнодорожное сообщение между Киевом и Обуховом необходимо.

Так, по мнению экс-замминистра инфраструктуры Александра Кавы, построить новый вокзал и создать магистраль достаточно дорого, но в вопросе Обухова это нужно сделать. Ведь железная дорога проходит мимо города, а до ближайшей станции 30 минут дороги. В частности, до "Новых Безрадичей", которые всего в 3-4 км по путям к Обухову.

Почему же в Обухове нет ни железной дороги, ни вокзала

Несмотря на свое неблизкое расположение к Киеву, 45 км, через населенный пункт не прокладывали железнодорожную магистраль. Причин этому достаточно много. В 19-20 веке, когда только строили железную дорогу, ее прокладывали через важнейшие промышленные или торговые центры, выбирая для этого самый удобный рельеф. В тот момент Обухов не был стратегическим узлом.

Обухов. Фото: открытые источники

Позже вопрос строительства железнодорожных путей не поднимался, ведь считалось, что близости к "Новым Безрадичам" хватит, чтобы удовлетворить потребности города. Однако впоследствии город стал активно развиваться, ведь лежит у важной трассы Н01 Киев-Знаменка. Но ближайшая железнодорожная станция находится в соседнем городе, в который люди добираются маршрутками и авто.

Чем важен Обухов

Обухов – важный индустриальный и культурный центр Киевщины. Он является ведущим производителем картонно-бумажной продукции (в том числе туалетной бумаги), центром трипольской культуры и имеет стратегическое значение благодаря близости к Киеву и развитой промышленности.

Туалетная бумага "Обухов". Фото: открытые источники

В настоящее время в городе функционирует более 20 предприятий, среди которых ЧАО "Киевский картонно-бумажный комбинат" — одно из крупнейших в Европе.

Ранее "Телеграф" рассказывал, чем особенно метро в Харькове.