"Столица" туалетной бумаги не имеет вокзала. Почему Обухов остался без железнодорожного сообщения
Этот город называют спутником Киевщины
Киевщина имеет немало важных городов, которые называют ее спутниками. Среди них и Обухов, несмотря на свою важность, у города нет полноценного железнодорожного вокзала, что довольно странно.
"Телеграф" расскажет, почему так произошло и планировали ли когда-нибудь здесь построить вокзал. Заметим, что многие считают, что железнодорожное сообщение между Киевом и Обуховом необходимо.
Так, по мнению экс-замминистра инфраструктуры Александра Кавы, построить новый вокзал и создать магистраль достаточно дорого, но в вопросе Обухова это нужно сделать. Ведь железная дорога проходит мимо города, а до ближайшей станции 30 минут дороги. В частности, до "Новых Безрадичей", которые всего в 3-4 км по путям к Обухову.
Почему же в Обухове нет ни железной дороги, ни вокзала
Несмотря на свое неблизкое расположение к Киеву, 45 км, через населенный пункт не прокладывали железнодорожную магистраль. Причин этому достаточно много. В 19-20 веке, когда только строили железную дорогу, ее прокладывали через важнейшие промышленные или торговые центры, выбирая для этого самый удобный рельеф. В тот момент Обухов не был стратегическим узлом.
Позже вопрос строительства железнодорожных путей не поднимался, ведь считалось, что близости к "Новым Безрадичам" хватит, чтобы удовлетворить потребности города. Однако впоследствии город стал активно развиваться, ведь лежит у важной трассы Н01 Киев-Знаменка. Но ближайшая железнодорожная станция находится в соседнем городе, в который люди добираются маршрутками и авто.
Чем важен Обухов
Обухов – важный индустриальный и культурный центр Киевщины. Он является ведущим производителем картонно-бумажной продукции (в том числе туалетной бумаги), центром трипольской культуры и имеет стратегическое значение благодаря близости к Киеву и развитой промышленности.
В настоящее время в городе функционирует более 20 предприятий, среди которых ЧАО "Киевский картонно-бумажный комбинат" — одно из крупнейших в Европе.
