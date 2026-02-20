Певица не хочет принимать возрастные изменения

Известная певица Любовь Успенская родилась в Киеве, но карьеру строила в Москве и в 2024 году получила российский паспорт. Артистке скоро исполнится 72 года, но она продолжает погоню за молодостью и "перекроила" себе все лицо и тело.

Что известно:

Любовь Успенская родилась и провела юность в Киеве, затем переехала в Россию, где строила карьеру и сейчас поддерживает войну

Артистка стала жертвой пластической хирургии и изменилась до неузнаваемости

"Телеграф" решил выяснить, какой Любовь Успенская была до пластики и как выглядит сейчас. Мы узнали о ней некоторые факты.

Как выглядела Любовь Успенская до пластики и сейчас

Предательница Украины Любовь Успенская давно не скрывает, что борется с возрастными изменениями, прибегая к помощи пластических хирургов и косметологов. Результаты этих вмешательств заметны невооруженным глазом: почти в 72 года артистка выглядит неестественно, и многие отмечают, что пластика серьезно изуродовала ее внешность.

Любовь Успенская стала жертвой пластики

Певица использовала практически весь спектр эстетических процедур, чтобы изменить свое лицо и тело. В СМИ высказывали предположения, что уроженка Киева делала нитевой лифтинг (введение в глубокие слои кожи специальных нитей, подтягивающих обвисшие участки лица). Сама артистка не раз рассказывала, что делает такие подтяжки, однако эффект от них временный: нити рассасываются примерно через 1,5–2 года, и процедуру необходимо повторять.

Любовь Успенская изуродовала лицо

Любовь Успенская совершила много манипуляций с лицом

Помимо этого, артистка делал липосакцию и различные манипуляции с лицом (включая ринопластику, блефаропластику (коррекцию век), круговую подтяжку, филлеры и увеличение губ). На старых фотографиях видно, что Успенская, судя по всему, "накачала" губы с помощью биополимерного геля. Сегодня такие составы почти не используют, поскольку со временем они не рассасываются и могут искажать естественный контур.

Любовь Успенская сделала нос и "накачала" губы

Как изменилась внешность Любви Успенской

Отметим, что изменения коснулись не только ее лица, но и тела. Путинистка сделала липосакцию спины, живота и заменила грудные импланты. В сети часто шутят над ее внешностью, отмечая, что от прежней певицы практически ничего не осталось.

Как выглядит после пластики Любовь Успенская

Любовь Успенская делала пластику не только лица, но и тела

