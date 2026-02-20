Укр

Изуродовала лицо и стала неузнаваемой: как уроженка Киева Любовь Успенская выглядит после пластики

Автор
Катерина Любимова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Любовь Успенская Новость обновлена 20 февраля 2026, 18:01
Любовь Успенская. Фото Коллаж "Телеграфа"

Певица не хочет принимать возрастные изменения

Известная певица Любовь Успенская родилась в Киеве, но карьеру строила в Москве и в 2024 году получила российский паспорт. Артистке скоро исполнится 72 года, но она продолжает погоню за молодостью и "перекроила" себе все лицо и тело.

Что известно:

  • Любовь Успенская родилась и провела юность в Киеве, затем переехала в Россию, где строила карьеру и сейчас поддерживает войну
  • Артистка стала жертвой пластической хирургии и изменилась до неузнаваемости

"Телеграф" решил выяснить, какой Любовь Успенская была до пластики и как выглядит сейчас. Мы узнали о ней некоторые факты.

Как выглядела Любовь Успенская до пластики и сейчас

Предательница Украины Любовь Успенская давно не скрывает, что борется с возрастными изменениями, прибегая к помощи пластических хирургов и косметологов. Результаты этих вмешательств заметны невооруженным глазом: почти в 72 года артистка выглядит неестественно, и многие отмечают, что пластика серьезно изуродовала ее внешность.

Любовь Успенская, как сейчас выглядит
Любовь Успенская стала жертвой пластики

Певица использовала практически весь спектр эстетических процедур, чтобы изменить свое лицо и тело. В СМИ высказывали предположения, что уроженка Киева делала нитевой лифтинг (введение в глубокие слои кожи специальных нитей, подтягивающих обвисшие участки лица). Сама артистка не раз рассказывала, что делает такие подтяжки, однако эффект от них временный: нити рассасываются примерно через 1,5–2 года, и процедуру необходимо повторять.

Любовь Успенская, пластика, как выглядит сейчас
Любовь Успенская изуродовала лицо
Любовь Успенская сейчас, фото
Любовь Успенская совершила много манипуляций с лицом

Помимо этого, артистка делал липосакцию и различные манипуляции с лицом (включая ринопластику, блефаропластику (коррекцию век), круговую подтяжку, филлеры и увеличение губ). На старых фотографиях видно, что Успенская, судя по всему, "накачала" губы с помощью биополимерного геля. Сегодня такие составы почти не используют, поскольку со временем они не рассасываются и могут искажать естественный контур.

Любовь Успенская сделала нос и "накачала" губы
Любовь Успенская сделала нос и "накачала" губы
Как изменилась внешность Любви Успенской, фото
Как изменилась внешность Любви Успенской

Отметим, что изменения коснулись не только ее лица, но и тела. Путинистка сделала липосакцию спины, живота и заменила грудные импланты. В сети часто шутят над ее внешностью, отмечая, что от прежней певицы практически ничего не осталось.

Как выглядит после пластики Любовь Успенская
Как выглядит после пластики Любовь Успенская
Любовь Успенская после пластики
Любовь Успенская делала пластику не только лица, но и тела

"Телеграф" писал ранее, как изменилась внешность путинистки Ирины Аллегровой за годы карьеры. Поклонники подозревают ее в пластических операциях.

Теги:
#Внешность #Певица #Пластика #Любовь Успенская