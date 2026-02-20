Изуродовала лицо и стала неузнаваемой: как уроженка Киева Любовь Успенская выглядит после пластики
Певица не хочет принимать возрастные изменения
Известная певица Любовь Успенская родилась в Киеве, но карьеру строила в Москве и в 2024 году получила российский паспорт. Артистке скоро исполнится 72 года, но она продолжает погоню за молодостью и "перекроила" себе все лицо и тело.
Что известно:
- Любовь Успенская родилась и провела юность в Киеве, затем переехала в Россию, где строила карьеру и сейчас поддерживает войну
- Артистка стала жертвой пластической хирургии и изменилась до неузнаваемости
"Телеграф" решил выяснить, какой Любовь Успенская была до пластики и как выглядит сейчас. Мы узнали о ней некоторые факты.
Как выглядела Любовь Успенская до пластики и сейчас
Предательница Украины Любовь Успенская давно не скрывает, что борется с возрастными изменениями, прибегая к помощи пластических хирургов и косметологов. Результаты этих вмешательств заметны невооруженным глазом: почти в 72 года артистка выглядит неестественно, и многие отмечают, что пластика серьезно изуродовала ее внешность.
Певица использовала практически весь спектр эстетических процедур, чтобы изменить свое лицо и тело. В СМИ высказывали предположения, что уроженка Киева делала нитевой лифтинг (введение в глубокие слои кожи специальных нитей, подтягивающих обвисшие участки лица). Сама артистка не раз рассказывала, что делает такие подтяжки, однако эффект от них временный: нити рассасываются примерно через 1,5–2 года, и процедуру необходимо повторять.
Помимо этого, артистка делал липосакцию и различные манипуляции с лицом (включая ринопластику, блефаропластику (коррекцию век), круговую подтяжку, филлеры и увеличение губ). На старых фотографиях видно, что Успенская, судя по всему, "накачала" губы с помощью биополимерного геля. Сегодня такие составы почти не используют, поскольку со временем они не рассасываются и могут искажать естественный контур.
Отметим, что изменения коснулись не только ее лица, но и тела. Путинистка сделала липосакцию спины, живота и заменила грудные импланты. В сети часто шутят над ее внешностью, отмечая, что от прежней певицы практически ничего не осталось.
