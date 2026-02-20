Скорость и вес решают все: почему в автобусах нет ремней безопасности

Их почти невозможно увидеть в общественном транспорте

Все знают, что в общественном транспорте нет ремней безопасности. Хотя в то же время они обязательны в легковых автомобилях. Пользователи Reddit поделились своими пояснениями.

Как сообщает "express.co.uk", недавно на сайте, который является социальной сетью и форумом, один из пользователей опубликовал пост, в котором спросил, почему пристегиваются в автомобиле, но не в автобусе или поезде.

Мнения комментаторов разделились, но большинство согласилось, что дело в конструкции и массе транспортных средств. Один из пользователей объяснил, что опасность автомобильных аварий заключается в быстром изменении движения: при столкновении легковушка мгновенно замедляется, а тело пассажира продолжает двигаться, что может привести к травмам.

Автобусный салон. Фото: Слободской край

Другой тоже добавил, что автобусы и поезда значительно тяжелее, поэтому во время аварии они медленнее замедляются, и пассажиры испытывают меньшие резкие нагрузки. Кроме того, общественный транспорт обычно двигается медленнее, особенно в городских условиях.

