Потеют руки и возникает стресс: водитель трамвая развенчал миф о "легкой" работе на рельсах

Транспорт нужно чувствовать

Распространенное мнение о том, что управлять трамваем максимально просто, поскольку он двигается только по путям, ошибочно. Этот вид транспорта нужно ощущать.

Об этом рассказал опытный водитель трамвая Алексей в интервью 24 каналу. Он поделился, как это управлять многотонным транспортом, и объяснил, почему теории мало для настоящего мастерства.

По словам специалиста, многие люди, в том числе и будущие стажеры, питают иллюзию, что вся работа заключается только в нажатии на газ и тормоза. Некоторые даже удивляются, узнав, что трамвай способен ехать обратно. Однако на практике все оказывается гораздо сложнее:

Стресс у новичков: несмотря на ожидания легкости, при первых попытках управления учащиеся испытывают колоссальное напряжение, которое проявляется даже физически.

несмотря на ожидания легкости, при первых попытках управления учащиеся испытывают колоссальное напряжение, которое проявляется даже физически. Специфический язык техники: водитель отмечает, что трамвай постоянно "общается" с человеком. Профессионал должен различать его состояние на слух, глаз и даже по запаху.

Трамвай

Главный навык водителя трамвая – ощущение машины

Одним из ключевых аспектов успеха в профессии есть так называемое "ощущение трамвая". Опытные водители могут лишь через несколько минут поездки в салоне со стажером определить, выйдет ли из человека специалист.

Надо руководствоваться своими ощущениями. Если человек в правильный момент принимает правильное решение и понимает, что ему пытается сказать или показать трамвай, это залог успеха.

Навыки приходят тогда, когда водитель перестает просто следовать инструкциям и начинает интуитивно понимать, когда следует ускориться, а когда притормозить, адаптируясь к специфическому ритму городского транспорта.

Ранее "Телеграф" писал, почему Обухов остался без железнодорожного сообщения.