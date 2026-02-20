Укр

Потеют руки и возникает стресс: водитель трамвая развенчал миф о "легкой" работе на рельсах

Марина Ищенко
Читати українською
Новость обновлена 20 февраля 2026, 18:31
Трамвай. Фото Коллаж "Телеграф"

Транспорт нужно чувствовать

Распространенное мнение о том, что управлять трамваем максимально просто, поскольку он двигается только по путям, ошибочно. Этот вид транспорта нужно ощущать.

Об этом рассказал опытный водитель трамвая Алексей в интервью 24 каналу. Он поделился, как это управлять многотонным транспортом, и объяснил, почему теории мало для настоящего мастерства.

По словам специалиста, многие люди, в том числе и будущие стажеры, питают иллюзию, что вся работа заключается только в нажатии на газ и тормоза. Некоторые даже удивляются, узнав, что трамвай способен ехать обратно. Однако на практике все оказывается гораздо сложнее:

  • Стресс у новичков: несмотря на ожидания легкости, при первых попытках управления учащиеся испытывают колоссальное напряжение, которое проявляется даже физически.
  • Специфический язык техники: водитель отмечает, что трамвай постоянно "общается" с человеком. Профессионал должен различать его состояние на слух, глаз и даже по запаху.
Трамвай

Главный навык водителя трамвая – ощущение машины

Одним из ключевых аспектов успеха в профессии есть так называемое "ощущение трамвая". Опытные водители могут лишь через несколько минут поездки в салоне со стажером определить, выйдет ли из человека специалист.

Надо руководствоваться своими ощущениями. Если человек в правильный момент принимает правильное решение и понимает, что ему пытается сказать или показать трамвай, это залог успеха.

Навыки приходят тогда, когда водитель перестает просто следовать инструкциям и начинает интуитивно понимать, когда следует ускориться, а когда притормозить, адаптируясь к специфическому ритму городского транспорта.

