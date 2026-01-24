20 цветов, которые можно и нужно посеять в феврале

Какие цветы можно сеять в феврале? Последний месяц зимы — что посеять в это время, чтобы цветение началось раньше.

Февраль — наилучшее время для посева цветов, которые имеют долгий вегетационный период. Опытные садоводы-цветоводы обязательно имеют в запасе семена этих двадцати растений.

Чтобы как можно раньше дождаться пышного цветения, следует некоторые семена посеять уже в феврале.

Главный момент для выращивания в феврале — наличие подсветки и обеспечение нужной температуры. Если такой возможности нет, лучше сеять в марте.

Однолетники: петуния, лобелия, гелиотроп, вербена, сальвия, агератум, целозия, душистый табак.

Петунии можно сеять на рассаду уже в феврале

Двулетники: дельфиниум, маргаритки, виола, гвоздика Шабо.

Многолетники: примула, лаванда, хризантема, колеус, пеларгония, бегония, аквилегия, эустома.

Некоторые тонкости:

Самые мелкие семена (петуния, лобелия и пр.) выкладывают поштучно на грунт с помощью влажной зубочистки . Сверху опрыскать из пульверизатора и накрыть пленкой или стеклом. Как только появляются всходы, сразу сверху ставим лампу для досветки .

