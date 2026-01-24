20 цветов, которые можно и нужно посеять в феврале
-
-
Какие цветы можно сеять в феврале? Последний месяц зимы — что посеять в это время, чтобы цветение началось раньше.
Февраль — наилучшее время для посева цветов, которые имеют долгий вегетационный период. Опытные садоводы-цветоводы обязательно имеют в запасе семена этих двадцати растений.
Чтобы как можно раньше дождаться пышного цветения, следует некоторые семена посеять уже в феврале.
Главный момент для выращивания в феврале — наличие подсветки и обеспечение нужной температуры. Если такой возможности нет, лучше сеять в марте.
Однолетники: петуния, лобелия, гелиотроп, вербена, сальвия, агератум, целозия, душистый табак.
Двулетники: дельфиниум, маргаритки, виола, гвоздика Шабо.
Многолетники: примула, лаванда, хризантема, колеус, пеларгония, бегония, аквилегия, эустома.
Некоторые тонкости:
- Самые мелкие семена (петуния, лобелия и пр.) выкладывают поштучно на грунт с помощью влажной зубочистки. Сверху опрыскать из пульверизатора и накрыть пленкой или стеклом. Как только появляются всходы, сразу сверху ставим лампу для досветки.
- Семена вербены и лаванды требуют стратификации или длительного замачивания.
