Кто свел Путина и Кабаеву: Дерюгина дала откровенный ответ (видео)

Михаил Корнилов
Алина Кабаева и Владимир Путин Новость обновлена 13 января 2026, 14:54
Алина Кабаева и Владимир Путин. Фото t.me/skygraceacademy, russianlook.com

Легенда украинской художественной гимнастики дала откровенное интервью

Президент Федерации гимнастики Украины Ирина Дерюгина заявила, что президент РФ Владимир Путин познакомился с олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике Алиной Кабаевой благодаря Ирине Винер. Она ранее возглавляла художественную гимнастику в России.

Что нужно знать

  • Кабаеву и Путина познакомила Винер
  • Винер сводила и других российских гимнасток с представителями власти
  • Позднее Кабаева сместила Винер с поста

Соответствующий комментарий Дерюгиной доступен на YouTube-канале Дмитрий Гордон. Ирина отметила, что этим вопросом занималась Винер.

Кто и как познакомил Кабаеву с Путиным?

Это не ко мне вопрос, это к Винер. Она познакомила?

Ну, конечно. Эти вопросы вообще меня не интересуют. Там "мама" Винер всех знакомила. Я не хочу говорить. Это не мой вопрос и вообще…

Ирина Дерюгина

Ирина Винер и Владимир Путин
Ирина Винер и Владимир Путин/Фото: Getty Images

Ранее бронзовый призер Олимпиады-2016 по художественной гимнастике украинка Анна Ризатдинова рассказала, как работает бордель с российскими гимнастками. По ее словам, в России используют спортсменок, после того, как у них заканчивается "срок годности". После Олимпиады российских гимнасток отправляют на вечеринки, на которых им выбирают мужей из представителей власти.

Напомним, Кабаевой приписывают роман с Путиным. После завершения спортивной карьеры гимнастка сделала невероятную карьеру, при этом оставаясь в тени. Недавно Алина убрала Винер со своего пути и фактически возглавила российскую художественную гимнастику. У Кабаевой и Путина есть двое детей, которые живут в секретной резиденции в РФ.

