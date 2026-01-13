Кто свел Путина и Кабаеву: Дерюгина дала откровенный ответ (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Легенда украинской художественной гимнастики дала откровенное интервью
Президент Федерации гимнастики Украины Ирина Дерюгина заявила, что президент РФ Владимир Путин познакомился с олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике Алиной Кабаевой благодаря Ирине Винер. Она ранее возглавляла художественную гимнастику в России.
Что нужно знать
- Кабаеву и Путина познакомила Винер
- Винер сводила и других российских гимнасток с представителями власти
- Позднее Кабаева сместила Винер с поста
Соответствующий комментарий Дерюгиной доступен на YouTube-канале Дмитрий Гордон. Ирина отметила, что этим вопросом занималась Винер.
Кто и как познакомил Кабаеву с Путиным?
Это не ко мне вопрос, это к Винер. Она познакомила?
Ну, конечно. Эти вопросы вообще меня не интересуют. Там "мама" Винер всех знакомила. Я не хочу говорить. Это не мой вопрос и вообще…
Ранее бронзовый призер Олимпиады-2016 по художественной гимнастике украинка Анна Ризатдинова рассказала, как работает бордель с российскими гимнастками. По ее словам, в России используют спортсменок, после того, как у них заканчивается "срок годности". После Олимпиады российских гимнасток отправляют на вечеринки, на которых им выбирают мужей из представителей власти.
Напомним, Кабаевой приписывают роман с Путиным. После завершения спортивной карьеры гимнастка сделала невероятную карьеру, при этом оставаясь в тени. Недавно Алина убрала Винер со своего пути и фактически возглавила российскую художественную гимнастику. У Кабаевой и Путина есть двое детей, которые живут в секретной резиденции в РФ.