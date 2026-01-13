Украинская Элизабет Тейлор: как в молодости выглядела Ирина Дерюгина (фото)

Гимнастка обладала невероятной красотой

Президент Федерации гимнастики Украины Ирина Дерюгина дала откровенное интервью. Многократная чемпионка мира призналась, что не чувствовала себя красавицей в молодости.

Что нужно знать

11 января Дерюгиной исполнилось 68 лет

Ирина призналась, что никогда не понимала своей красоты

Экс-гимнастка прекрасно выглядит и в свои 68 лет

Соответственные слова Дерюгиной приводит YouTube-канал "Дмитрий Гордон". Ирина отметила, что не понимала своей красоты в молодости, хотя Гордон назвал ее "эталоном красоты" в ту эпоху.

Понимала, что красивая? Нет. Во-первых, просто я на это никогда не обращала внимания. Ну, будем говорить, когда закончила, да, мне многие говорили: "Тебе надо пользоваться своими возможностями". Я не совсем понимала, какими возможностями нужно пользоваться. Ирина Дерюгина

В комментариях к интервью пользователи отметили красоту Дерюгиной. Некоторые отметили сходство бывшей гимнастки с "королевой Голливуда" Элизабет Тэйлор.

Элизабет Тэйлор/Фото: Getty Images

Как в молодости выглядела Ирина Дерюгина

Ирина Дерюгина с матерью Альбиной/Фото: instagram.com/deriuginaschool.ua

Ирина Дерюгина/Фото: ukraine-rg.com.ua

Ирина Дерюгина/Фото: ukraine-rg.com.ua

Ирина Дерюгина/Фото: ukraine-rg.com.ua

Ирина Дерюгина/Фото: ukraine-rg.com.ua

Ирина Дерюгина/Фото: instagram.com/irina.deriugina

Ирина Дерюгина/Фото: instagram.com/irina.deriugina

Ирина Дерюгина/Фото: instagram.com/irina.deriugina

Ирина Дерюгина/Фото: ua.tribuna.com

Ирина Дерюгина/Фото:ua.tribuna.com

Ирина Дерюгина и Олег Блохин с дочерью/Фото:ua.tribuna.com

Свадьба Ирині Дерюгиной и Олега Блохина/Фото:ua.tribuna.com

Ирина Дерюгина/Фото:ua.tribuna.com

Как выглядит Ирина Дерюгина сейчас

Дмитрий Гордон и Ирина Дерюгина/Фото: Screenshot

Ирина Дерюгина с командой/Фото: instagram.com/irina.deriugina

Ирина Дерюгина с дочерью Ириной и гимнасткой сборной Украины Таисией Онофрийчук/Фото: instagram.com/irina.deriugina

Выступление Дерюгиной в Киеве

Ранее Дерюгина заявила, что президент РФ Владимир Путин познакомился с олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике Алиной Кабаевой благодаря Ирине Винер. Винер ранее возглавляла художественную гимнастику в России, пока ее с должности не убрала Кабаева.