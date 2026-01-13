Украинская Элизабет Тейлор: как в молодости выглядела Ирина Дерюгина (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Гимнастка обладала невероятной красотой
Президент Федерации гимнастики Украины Ирина Дерюгина дала откровенное интервью. Многократная чемпионка мира призналась, что не чувствовала себя красавицей в молодости.
Что нужно знать
- 11 января Дерюгиной исполнилось 68 лет
- Ирина призналась, что никогда не понимала своей красоты
- Экс-гимнастка прекрасно выглядит и в свои 68 лет
Соответственные слова Дерюгиной приводит YouTube-канал "Дмитрий Гордон". Ирина отметила, что не понимала своей красоты в молодости, хотя Гордон назвал ее "эталоном красоты" в ту эпоху.
Понимала, что красивая? Нет. Во-первых, просто я на это никогда не обращала внимания. Ну, будем говорить, когда закончила, да, мне многие говорили: "Тебе надо пользоваться своими возможностями". Я не совсем понимала, какими возможностями нужно пользоваться.
В комментариях к интервью пользователи отметили красоту Дерюгиной. Некоторые отметили сходство бывшей гимнастки с "королевой Голливуда" Элизабет Тэйлор.
Как в молодости выглядела Ирина Дерюгина
Как выглядит Ирина Дерюгина сейчас
Ранее Дерюгина заявила, что президент РФ Владимир Путин познакомился с олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике Алиной Кабаевой благодаря Ирине Винер. Винер ранее возглавляла художественную гимнастику в России, пока ее с должности не убрала Кабаева.