Слова знаменитой гимнастки вызвали переполох в России

По мнению Дерюгиной, работать мы не умеем, зато мы выигрываем чемпионаты мира. Со стороны Дерюгиной началось некрасивое злословие. Я уверена, что украинские гимнастки очень хорошо работают, особенно в нынешних условиях. Я похвалю именно гимнасток, скажу, что они большие умницы.

Вообще очень странно, что Дерюгина критикует российских гимнасток. Они точно так же усердно трудятся, как украинские спортсменки. Как бы Дерюгиной не было неприятно, но это плоды советской школы, и она сама выходец этой школы. Существенная часть этой школы гимнастики досталась как России, так и Украине, ее наследие, традиции, практики.

Гимнастика – один из тяжелейших видов спорта по трудозатратности, по количеству и объему тренировок, по травмам. В этом виде спорта невероятно трудолюбивые дети. Хочу напомнить Дерюгиной, что, когда всё было нормально между нашими странами, украинские гимнастки тренировались в Москве и у Ирины Винер в том числе. Поэтому не стоит говорить, что российская и украинская школы гимнастики чем-то существенно отличаются, это неправда.