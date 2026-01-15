Слова знаменитой гимнастки вызвали переполох в России
В РФ недовольны интервью легенды Украины
Депутат Государственной думы, олимпийская чемпионка Светлана Журова раскритиковала президента Федерации гимнастики Украины Ирину Дерюгину. Глава ФГУ не хочет видеть россиян на международных соревнованиях.
Что нужно знать
- Дерюгина сравнила украинских и российских гимнасток
- Ирина также отметила, что не хочет видеть россиян на соревнованиях
- Российский депутат обвинила главу ФГУ во "лжи и злословии"
Соответствующий комментарий Журовой приводит vseprosport.ru. Светлана назвала слова Дерюгиной "некрасивым злословием".
По мнению Дерюгиной, работать мы не умеем, зато мы выигрываем чемпионаты мира. Со стороны Дерюгиной началось некрасивое злословие. Я уверена, что украинские гимнастки очень хорошо работают, особенно в нынешних условиях. Я похвалю именно гимнасток, скажу, что они большие умницы.
Вообще очень странно, что Дерюгина критикует российских гимнасток. Они точно так же усердно трудятся, как украинские спортсменки. Как бы Дерюгиной не было неприятно, но это плоды советской школы, и она сама выходец этой школы. Существенная часть этой школы гимнастики досталась как России, так и Украине, ее наследие, традиции, практики.
Гимнастика – один из тяжелейших видов спорта по трудозатратности, по количеству и объему тренировок, по травмам. В этом виде спорта невероятно трудолюбивые дети. Хочу напомнить Дерюгиной, что, когда всё было нормально между нашими странами, украинские гимнастки тренировались в Москве и у Ирины Винер в том числе. Поэтому не стоит говорить, что российская и украинская школы гимнастики чем-то существенно отличаются, это неправда.
Ранее Дерюгина заявила, что российские гимнастки не умеют работать так, как работают украинские. Кроме того, она добавила, что украинские спортсменки отличаются друг о друга, а "в России они все, как "Макдоналдс", похожие".
Напомним, Дерюгина также заявила, что президент РФ Владимир Путин познакомился с олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике Алиной Кабаевой благодаря Ирине Винер. Винер ранее возглавляла художественную гимнастику в России, пока ее не убрала с поста сама Кабаева.