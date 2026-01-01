Известная украинская гимнастка стала невестой китайского баскетболиста (фото)

Девушка согласилась на свадьбу

Украинская художественная гимнастка Елена Дяченко получила предложение в новогоднюю ночью. Девушка сказала "Да!" китайцу Ли Чжэнху.

Об этом спортсменка сообщила сам на своей странице в Instagram. Елена прикрепила к публикации два снимка, на которых она хвастается кольцом.

Елена Дяченко/Фото: instagram.com/diachenko29

Елена Дяченко и Ли Чжэнху/Фото: instagram.com/diachenko29

Ли Чжэнху/Фото: instagram.com/lizhenghu6

Дяченко выступала за сборную Украины по художественной гимнастике. На Универсиаде-2019, своем последнем турнире за национальную команду, она выиграла 3 серебряные награды. Кроме того, спортсменка блестяще выступала с мячом.

После завершения профессиональной карьеры Елена нашла в себе тренерскую жилку. Китаянка Ванг Зилу, подопечная украинки, выступала в финале Олимпийских игр-2024, выигрывала на этапах Кубка мира и взяла 4 награды на чемпионате Азии.

Елена Дяченко и Ванг Зилу/Фото: instagram.com/diachenko29

