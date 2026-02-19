На Олимпиаде стартует новый вид спорта: в чем суть и как называется

На играх дебютирует ски-альпинизм

В четверг, 19 февраля, на Олимпийских играх в Италии пройдет 13-й медальный день. В этот день в качестве олимпийского вида спорта дебютирует ски-альпинизм.

Что нужно знать

На Олимпиаде в этом виде спорта разыграют 3 комплекта наград

Зимние Олимпийские игры в Италии завершатся 22 февраля 2026 года

В Италии разыграют несколько комплектов наград в новом виде спорта. Об этом сообщает "Телеграф".

Ски-альпинизм (Скимо от английского Ski mountaineering) — это вид спорта, сочетающий в себе горные лыжи и классический альпинизм. Спортсмены преодолевают дистанцию, подымаясь по трассе на специальных облегченных лыжах с накладками (камусы), которые не позволяют лыжам проскальзывать назад. Некоторые участки подъема атлеты проходят пешком (иногда используя кошки), закрепляя лыжи на рюкзаке. Во второй части соревнований спортсменов ожидает спуск. Тот, кто пересекает финишную черту первым, побеждает.

На Олимпиаде-2026 медали в ски-альпинизме разыграют в 2 дисциплинах:

Спринт (мужчины и женщины): Короткая, контактная гонка (около 3 минут), включающая подъем на лыжах зигзагом, участок пешком (лыжи на рюкзаке) и классический спуск через ворота.

Смешанная эстафета: Командная гонка, где один мужчина и одна женщина поочередно проходят дистанцию.

На Играх проходит 13-й медальный день. Украинцы выступят лишь в одной дисциплине. Напомним, сборная Украины представлена на Олимпиаде-2026 46 атлетами в 11 видах спорта. Искусственный интеллект считает, что украинцы возьмут 1-2 медали в двух видах спорта.