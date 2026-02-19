Рус

На Олімпіаді стартує новий вид спорту: у чому суть та як називається

Михайло Корнілов
Скі-альпіністи на Олімпіаді-2026 Новина оновлена 19 лютого 2026, 12:32
Скі-альпіністи на Олімпіаді-2026. Фото Getty Images

На іграх дебютує скі-альпінізм

У четвер, 19 лютого, на Олімпійських іграх в Італії відбудеться 13-й медальний день. Цього дня як олімпійський вид спорту дебютує скі-альпінізм.

Що потрібно знати

  • На Іграх дебютує скі-альпінізм
  • На Олімпіаді у цьому виді спорту розіграють 3 комплекти нагород
  • Зимові Олімпійські ігри в Італії завершаться 22 лютого 2026 року

В Італії розіграють кілька комплектів нагород у новому виді спорту. Про це повідомляє "Телеграф".

Скі-альпінізм (Скімо від англійської Ski mountaineering) — це вид спорту, що поєднує в собі гірські лижі та класичний альпінізм. Спортсмени долають дистанцію, піднімаючись по трасі на спеціальних полегшених лижах з накладками (камуси), які не дозволяють лижам прослизати назад. Деякі ділянки підйому атлети проходять пішки (іноді використовуючи кішки), закріплюючи лижі на рюкзаку. У другій частині змагань на спортсменів очікує спуск. Той, хто перетинає фінішну межу першим, перемагає.

На Олімпіаді-2026 медалі у скі-альпінізмі розіграють у 2 дисциплінах:

  • Спринт (чоловіки та жінки): Коротка, контактна гонка (близько 3 хвилин), що включає підйом на лижах зигзагом, ділянку пішки (лижі на рюкзаку) та класичний спуск через ворота.
  • Змішана естафета: Командні перегони, де один чоловік та одна жінка по черзі проходять дистанцію.
Скі-альпінізм

На Іграх проходить 13-й медальний день. Українці виступатимуть лише в одній дисципліні. Нагадаємо, збірна України представлена на Олімпіаді-2026 46 атлетами у 11 видах спорту. Штучний інтелект вважає, що українці візьмуть 1-2 медалі у двох видах спорту.

