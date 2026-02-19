На Олімпіаді стартує новий вид спорту: у чому суть та як називається
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
На іграх дебютує скі-альпінізм
У четвер, 19 лютого, на Олімпійських іграх в Італії відбудеться 13-й медальний день. Цього дня як олімпійський вид спорту дебютує скі-альпінізм.
Що потрібно знати
- На Іграх дебютує скі-альпінізм
- На Олімпіаді у цьому виді спорту розіграють 3 комплекти нагород
- Зимові Олімпійські ігри в Італії завершаться 22 лютого 2026 року
В Італії розіграють кілька комплектів нагород у новому виді спорту. Про це повідомляє "Телеграф".
Скі-альпінізм (Скімо від англійської Ski mountaineering) — це вид спорту, що поєднує в собі гірські лижі та класичний альпінізм. Спортсмени долають дистанцію, піднімаючись по трасі на спеціальних полегшених лижах з накладками (камуси), які не дозволяють лижам прослизати назад. Деякі ділянки підйому атлети проходять пішки (іноді використовуючи кішки), закріплюючи лижі на рюкзаку. У другій частині змагань на спортсменів очікує спуск. Той, хто перетинає фінішну межу першим, перемагає.
На Олімпіаді-2026 медалі у скі-альпінізмі розіграють у 2 дисциплінах:
- Спринт (чоловіки та жінки): Коротка, контактна гонка (близько 3 хвилин), що включає підйом на лижах зигзагом, ділянку пішки (лижі на рюкзаку) та класичний спуск через ворота.
- Змішана естафета: Командні перегони, де один чоловік та одна жінка по черзі проходять дистанцію.
На Іграх проходить 13-й медальний день. Українці виступатимуть лише в одній дисципліні. Нагадаємо, збірна України представлена на Олімпіаді-2026 46 атлетами у 11 видах спорту. Штучний інтелект вважає, що українці візьмуть 1-2 медалі у двох видах спорту.