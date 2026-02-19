В "Сильпо" новый ценопад - скидки свыше 50%: 10 товаров, которые можно купить дешевле
Скидки на товары устанавливают по разным причинам
В "Сильпо" обновились предложения еженедельной акции "Цінотижики". Это означает, что покупателей ожидают новые скидки, которые могут достигать 50%.
"Телеграф" рассказывает о скидках "Сильпо". Они будут действовать до 26 февраля.
Товары на скидках:
- Королевская креветка 100г — 29 гривен вместо 59 (скидка 50%)
- Ореховая паста Nutella 825г — 359 гривен вместо 510 (скидка 31%)
- Сыр Bonfetto порционный 100г — 25 гривен вместо 56 (скидка 54%)
- Конфеты Millenium Choco Crunch 100г — 44 гривны вместо 82 (скидка 46%)
- Семга Veladis 150г — 159 гривен вместо 299 (скидка 47%)
- Средство для стирки Perwoll 3л — 349 гривен вместо 799 (скидки 56%)
- Круассан Milka Choco — 39 гривен вместо 69 (скидка 43%)
- Сыр Моцарелла от Jager 125 г — 42 гривны вместо 71 (скидка 40%)
- Вафли Свиточь Артек 188г — 34 гривны вместо 59 (скидка 42%)
- Молочные сосиски Фарро 500г — 139 вместо 219 (скидка 37%)
Почему на товары появляются скидки
- Чтобы освободить место на полках для новых продуктов;
- Для привлечения большего количества покупателей;
- В рамках сезонных распродаж;
Иногда скидки относятся к продуктам с коротким сроком годности, однако чаще всего это часть стратегической ценовой политики магазинов.
