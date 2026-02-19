Вода поднялась на 3,5 метра, и это только начало: какие территории Украины могут накрыть масштабные наводнения (карта)

Почему талые воды массово топят украинские села и что с этим делать

Из-за обилия снега весна этого года может принести не только тепло, но и масштабные подтопления и наводнения в разных регионах страны. Первые тревожные сигналы уже зафиксированы в центре и на востоке Украины.

"Телеграф" разбирался, какие области оказались в зоне риска, где вода может подняться быстрее всего и насколько серьезной может быть угроза для людей и инфраструктуры.

Почему вода стремительно выходит из берегов уже сейчас

Ситуация, которая сейчас складывается в Украине, для специалистов не является неожиданностью. Резкие потепления, дожди среди зимы и большие запасы снега создали идеальные условия для образования мощного стока талой воды. Она не успевает впитываться в почву и массово попадает в реки.

Именно поэтому в отдельных регионах вода уже пошла через край. Люди фиксируют подтопленные дворы, огороды, хозяйственные постройки, дороги и поля. Кое-где движение транспорта затруднено, а в селах вода подходит вплотную к жилым домам.

Илья Перевозчиков, заместитель начальника отдела гидрологических прогнозов УкрГМЦ, объясняет журналистам "Телеграфа": "Водополье следует ожидать на реках Севера, Запада Украины и в суббассейне Северского Донца."

Где зафиксированы резкие подъемы воды до 3,5 метра

В Украинском гидрометеорологическом центре сообщили, что в течение 15-16 февраля из-за оттепелей и сильных дождей произошло интенсивное таяние снега.

Речь идет о реках:

бассейна Южного Буга;

суббассейна Северского Донца;

Средний Днепр.

Больше всего пострадали:

Черкасская область;

Кировоградская область;

Николаевская область;

Одесская область;

Харьковская область.

По данным синоптиков, сформировался значительный местный сток, уже приведший к затоплению объектов хозяйственной деятельности и инфраструктуры.

"Наблюдались резкие быстротечные повышения уровней воды общей высотой 0,8-1,5 м, на отдельных участках до 2,0-3,5 м, с превышением отметок выхода воды на пойму и затоплением пониженных прирусловых участков, объектов хозяйственной деятельности (1 и 2 уровни опасности)",

Отдельно отмечается, что ситуацию усложняет активный сброс воды с водохранилищ и прудов. Когда их резко наполняют или сбрасывают воду, волна быстро доходит до более низких участков рек.

Наводнения могут задеть почти всю страну

Области, в которых зафиксированы резкие подъемы воды – инфографика

Эколог и биолог Олег Листопад считает, что в этом году опасность касается практически всей территории Украины.

Его позиция звучит жестко:

"Наводнения в этом году будут. Все регионы под угрозой. Больше вам никто ничего не скажет, потому что прогноз — дело неблагодарное. А вот что делать — это другой вопрос: восстанавливать болота, торфяники, поймы рек. Они аккумулируют влагу."

Специалист объясняет, что за последние десятилетия Украина потеряла значительную часть природных "губок", ранее сдерживавших воду. Осушенные болота, уничтоженные торфяники и застроенные поймы больше не могут принимать излишки влаги.

Поэтому вода практически без помех попадает в реки и мгновенно поднимает их уровень.

Как уменьшить силу наводнений — советы эксперта

Олег Листопад отмечает конкретные шаги, которые могли бы уменьшить масштабы паводков в будущем:

восстановление торфяников и болот в качестве накопителей воды;

мораторий на добычу янтаря и торфа;

безотлагательное принятие закона о восстановлении природы по примеру ЕС;

поддержка инициатив по предоставлению торфяникам специального статуса;

принятие закона о сохранении водности экосистем.

"Телеграф" уже в ближайшее время расскажет, как в разных регионах Украины готовятся к возможным наводнениям, какие меры принимают на местах и советуют делать жителям общин.

Напомним, ранее мы писали, что обильные осадки в Одессе повлекли за собой большое наводнение. В результате стихии погибли люди.