Дождь, снег и лед: Украину ждут еще несколько дней сложной погоды. Какие области подтопит

Синоптики назвали дату возможного потепления

Непогода минимум три дня еще будет бушевать в Украине. Прогноз погоды до понедельника не предвещает улучшения. В части областей сохранится плюсовая температура днем и минусовая ночью. "Телеграф" собрал, что известно о последствиях непогоды и когда ожидать улучшения.

Что нужно знать:

Ненастье охватило юг, центр и восток страны

Зафиксирован подтопление населенных пунктов и полей в Николаевской области

Прогноз погоды свидетельствует – скоро еще одна волна морозов

Последствия непогоды в Украине

В связи с ухудшением погоды школы в нескольких областях перевели на дистанционное обучение. В частности, это касается Николаевской области, где из-за непогоды затопило несколько населенных пунктов и поля. Пока новых осадков не прогнозируют.

Бурлила стихия и в Днепропетровской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Кировоградской областях. Из-за обильных осадков фиксируют подтопление, а там, где морозы ночью сильнее — все покрылось коркой льда. В Кировоградской области пытаются преодолеть последствия снегопадов, в Александрии из-за непогоды не ходят коммунальные автобусы. В Одесской области на автодороге М-15 Одесса — Рени в ночь на 19 февраля вводили ограничение движения из-за непогоды.

Ситуация в Харьковской области/ ГСЧС

Прогноз погоды в Украине на выходные

Погода не улучшится. В Харьковской области продолжатся осадки от дождя до снега, будет скользко. В Винницкой области также гололедица и снег. Ожидается погода без осадков и морозы в Черкасской, Ровенской, Закарпатье. На 19 февраля опасность подтопления Укргидрометцентр прогнозирует в следующих областях:

Харьковская область — на реке Мерле в городе Богодухов сохраняется угроза подтопления пойм, пониженных участков и отдельных жилых домов. Действует оранжевый уровень опасности. На реках Уды и Лопань ожидается выход воды на поймы – желтый уровень опасности.

— на реке Мерле в городе Богодухов сохраняется угроза подтопления пойм, пониженных участков и отдельных жилых домов. Действует оранжевый уровень опасности. На реках Уды и Лопань ожидается выход воды на поймы – желтый уровень опасности. Кировоградская область – на реке Ингул и ее притоках прогнозируется дальнейшее повышение уровня воды с возможным подтоплением прибрежных территорий. В Кропивницком возможно частичное затопление жилых домов – оранжевый уровень опасности. На других участках – желтый уровень.

– на реке Ингул и ее притоках прогнозируется дальнейшее повышение уровня воды с возможным подтоплением прибрежных территорий. В Кропивницком возможно частичное затопление жилых домов – оранжевый уровень опасности. На других участках – желтый уровень. Черкасская область – содержание воды на поймах отдельных рек бассейна Южного Буга, без угрозы жилой застройке. Желтый уровень опасности.

– содержание воды на поймах отдельных рек бассейна Южного Буга, без угрозы жилой застройке. Желтый уровень опасности. Николаевская область — подтопление пойм малых и средних рек, риск для сельхозугодий и низин. Желтый уровень опасности.

— подтопление пойм малых и средних рек, риск для сельхозугодий и низин. Желтый уровень опасности. Одесская область – выход воды на поймы отдельных рек, локальные подтопления. Желтый уровень опасности.

Прогноз паводков в Украине на 19 февраля

Прогноз погоды Ventusky свидетельствует — уже через два дня Украину снова скуют морозы. Более слабыми они будут на юге, в частности в Крыму, в северных областях — более 10 градусов мороза.

Украину заморозит/Ventusky

По данным гидрометцентра, продержится такая погода несколько дней. Уже с 22 февраля ожидается потепление. Незначительный минус днем следует ожидать в начале следующей недели только в Черкасской, Киевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях. В большинстве областей температура с 23 февраля — около нуля и немного выше.

Прогноз погоды на 20 февраля

Прогноз погоды на 21 февраля

Прогноз погоды на 22 февраля

Прогноз погоды на 23 февраля

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в столице продолжают ликвидировать последствия непогоды. Однако у коммунальщиков может просто не хватать средств борьбы с гололедом.