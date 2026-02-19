Укр

Дождь, снег и лед: Украину ждут еще несколько дней сложной погоды. Какие области подтопит

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Непогода Новость обновлена 19 февраля 2026, 09:39
Непогода. Фото Unsplash.com

Синоптики назвали дату возможного потепления

Непогода минимум три дня еще будет бушевать в Украине. Прогноз погоды до понедельника не предвещает улучшения. В части областей сохранится плюсовая температура днем и минусовая ночью. "Телеграф" собрал, что известно о последствиях непогоды и когда ожидать улучшения.

Что нужно знать:

  • Ненастье охватило юг, центр и восток страны
  • Зафиксирован подтопление населенных пунктов и полей в Николаевской области
  • Прогноз погоды свидетельствует – скоро еще одна волна морозов

Последствия непогоды в Украине

В связи с ухудшением погоды школы в нескольких областях перевели на дистанционное обучение. В частности, это касается Николаевской области, где из-за непогоды затопило несколько населенных пунктов и поля. Пока новых осадков не прогнозируют.

Бурлила стихия и в Днепропетровской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Кировоградской областях. Из-за обильных осадков фиксируют подтопление, а там, где морозы ночью сильнее — все покрылось коркой льда. В Кировоградской области пытаются преодолеть последствия снегопадов, в Александрии из-за непогоды не ходят коммунальные автобусы. В Одесской области на автодороге М-15 Одесса — Рени в ночь на 19 февраля вводили ограничение движения из-за непогоды.

Затопление в Харьковской области
Ситуация в Харьковской области/ ГСЧС

Прогноз погоды в Украине на выходные

Погода не улучшится. В Харьковской области продолжатся осадки от дождя до снега, будет скользко. В Винницкой области также гололедица и снег. Ожидается погода без осадков и морозы в Черкасской, Ровенской, Закарпатье. На 19 февраля опасность подтопления Укргидрометцентр прогнозирует в следующих областях:

  • Харьковская область — на реке Мерле в городе Богодухов сохраняется угроза подтопления пойм, пониженных участков и отдельных жилых домов. Действует оранжевый уровень опасности. На реках Уды и Лопань ожидается выход воды на поймы – желтый уровень опасности.
  • Кировоградская область – на реке Ингул и ее притоках прогнозируется дальнейшее повышение уровня воды с возможным подтоплением прибрежных территорий. В Кропивницком возможно частичное затопление жилых домов – оранжевый уровень опасности. На других участках – желтый уровень.
  • Черкасская область – содержание воды на поймах отдельных рек бассейна Южного Буга, без угрозы жилой застройке. Желтый уровень опасности.
  • Николаевская область — подтопление пойм малых и средних рек, риск для сельхозугодий и низин. Желтый уровень опасности.
  • Одесская область – выход воды на поймы отдельных рек, локальные подтопления. Желтый уровень опасности.
Прогноз паводков в Украине на 19 февраля
Прогноз паводков в Украине на 19 февраля

Прогноз погоды Ventusky свидетельствует — уже через два дня Украину снова скуют морозы. Более слабыми они будут на юге, в частности в Крыму, в северных областях — более 10 градусов мороза.

Прогноз морозов Украина
Украину заморозит/Ventusky

По данным гидрометцентра, продержится такая погода несколько дней. Уже с 22 февраля ожидается потепление. Незначительный минус днем следует ожидать в начале следующей недели только в Черкасской, Киевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях. В большинстве областей температура с 23 февраля — около нуля и немного выше.

Прогноз погоды на 20 февраля
Прогноз погоды на 20 февраля
Прогноз погоды на 21 февраля
Прогноз погоды на 21 февраля
Прогноз погоды на 22 февраля
Прогноз погоды на 22 февраля
Прогноз погоды на 23 февраля
Прогноз погоды на 23 февраля

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в столице продолжают ликвидировать последствия непогоды. Однако у коммунальщиков может просто не хватать средств борьбы с гололедом.

Теги:
#Погода #Прогноз #Снег #Дождь #Прогноз погоды