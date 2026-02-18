Олимпиада-2026: расписание и результаты украинцев 19 февраля (обновляется)

Сине-желтые попытаются зацепиться за медаль в лыжной акробатике

В четверг, 19 февраля, на Олимпийских играх в Италии состоится тринадцатый игровой день. На Играх стартуют лыжные акробаты (мужчины).

Что нужно знать

Украинские спортсмены выступят в нескольких дисциплинах

Сине-желтые имеют неплохие шансы на медаль в лыжной акробатике

Зимние Олимпийские игры в Италии завершатся 22 февраля 2026 года

Украинские спортсмены 19 февраля на Играх выступят в лыжной акробатике и лыжном двоеборье. Об этом сообщает "Телеграф".

Расписание и результаты украинцев на Олимпийских играх в Италии 19 февраля (обновляется)

11:00. Лыжное двоеборье. Командный спринт, прыжки с трамплина. Сборная Украины. Дмитрий Мазурчук, Александр Шумбарец

12:00. Фристайл. Акробатика, мужчины. Финал 1. Ян Гаврюк, Дмитрий Котовский, Максим Кузнецов, Александр Окипнюк.

15:00. Фристайл. Лыжная акробатика. Мужчины. Финал.

15:00. Лыжное двоеборье. Командный спринт. Лыжная гонка Сборная Украины. Дмитрий Мазурчук, Александр Шумбарец.

Напомним, сборная Украины представлена на Олимпиаде-2026 46 атлетами в 11 видах спорта. Искусственный интеллект считает, что украинцы возьмут 1-2 медали в двух видах спорта.