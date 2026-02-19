Антиалкогольная реформа "сдулась"? Что не так в плане борьбы с пьянством от Минздрава

Минздрав утвердил программу по борьбе с алкоголем, но продавать его меньше не планирует

Правительство утвердило трехлетнюю программу сокращения потребления алкоголя. Звучит серьезно — но за громкими словами скрывается план, не предполагающий ни дополнительных денег, ни реального уменьшения количества магазинов, где продают спиртное, ни повышения возраста для его покупки. Реклама алкоголя осталась. Продажа на заправках тоже.

"Телеграф" направил запрос в Министерство здравоохранения по конкретным вопросам: сколько будет стоить программа, откуда деньги и почему так много всего оставили без изменений. Ответ пришел – и он вызывает больше вопросов, чем ответов.

Минздрав запустил программу по борьбе с алкоголем, на которую не выделили ни одной дополнительной гривны

5 февраля 2026 года Кабинет Министров утвердил "План мероприятий по сокращению потребления алкогольных напитков на 2026-2028 годы". Инициатором выступил Минздрав. Документ предусматривает профилактику, просветительскую деятельность, информационные кампании — все, что обычно сопровождает подобные программы.

Но есть нюанс. В ответе на запрос "Телеграфа" Минздрав прямо написал: " Реализация Плана мероприятий не потребует дополнительного финансирования из государственного и/или местных бюджетов". То есть новых денег нет. Финансирование будет происходить "в рамках ассигнований, предусматриваемых на соответствующий год", а также за счет "благотворительных фондов, международной помощи и других источников".

Конкретных цифр – сколько именно и откуда – министерство не назвало. Объем финансирования определяется ежегодно с учетом возможностей источников. Проще говоря: посмотрим, что получится собрать.

При этом вопрос о том, сколько бюджет потеряет от уменьшения продаж подакцизного алкоголя, Минэкономики отклонило вообще — это, мол, не их компетенция. Подсчетом доходов занимается другое ведомство.

Программа могла быть более жесткой — но бизнес сказал "нет", и чиновники согласились

Оказывается, в первоначальном проекте программы были гораздо более серьезные меры. В частности, запрет продажи алкоголя лицам до 21 года (сейчас можно покупать с 18), сокращение количества торговых точек из-за усиления лицензионных требований, запрет продажи спиртного на автозаправочных станциях и т.д.

Но все эти пункты убрали еще до того, как документ попал на подпись в Кабмин. Почему? Минздрав объясняет: "указанная мера не была поддержана заинтересованными центральными органами исполнительной власти". Чтобы добиться "согласованной позиции", нормы просто вычеркнули.

Среди выступивших против Европейская бизнес-ассоциация. В своем заявлении она назвала утвержденный план "сбалансированным" и выразила удовлетворение тем, что он не содержит жестких запретов.

Ответ Минздрава по запросу "Телеграфа"

Что осталось в программе после всех правок — можно ли это назвать борьбой с алкоголем

Утвержденный план сосредотачивается на "информационно-просветительских кампаниях по вреду алкоголя" и "популяризации здорового образа жизни". Реклама спиртного – разрешена. Продажа на АЗС – разрешена. Минимальный возраст – 18 лет. Число магазинов, где продают алкоголь, не меняется.

При этом централизованного контроля за исполнением программы фактически нет. Мероприятия реализуются на местах – в каждом районе отдельно. Отследить, сколько денег и на что потратили в сотнях громад по всей стране, физически невозможно.

Но есть еще один момент, который Минздрав вспомнил почти вскользь. В ответе на запрос "Телеграфа" министерство отметило: "Отдельно сообщаем, что письма министерств, других центральных органов исполнительной власти носят лишь разъяснительный (информационный) характер и не устанавливают правовых норм ". То есть документ, который правительство называет "планом мер", фактически не обязывает никого ничего делать. Исполнение – по усмотрению местных органов власти. Контроля нет, ответственности тоже.

Реакцию экономистов на идею правительства Телеграф уже публиковал ранее — большинство экспертов отнеслись к программе скептически еще на этапе ее обсуждения.