Не просто оставить без света. Почему Россия прицельно бьет по энергетике в западных областях

Дефицит электроэнергии растет после каждого удара

Российские атаки на энергетику на западе Украины направлены не просто на создание критической ситуации. Их основная цель – отрезать государство от импорта электроэнергии.

Об этом эксперт по энергетике Станислав Игнатьев рассказал "Телеграфу" в блиц-интервью ""Желтый карлик" поможет сократить графики отключения света в Украине: энергетик.

Что нужно знать:

Россия во время последней атаки била по Западноукраинской-750 подстанции и Новый Раздел-330

Дестабилизация ситуация в Украине не главная цель российских ударов

По словам Игнатьева, основная цель врага — это отрезать Украину от импорта электроэнергии. Именно поэтому удары наносились по подстанциям Западноукраинская-750 и Новый Раздел-330.

Однако была еще одна цель атаки — дестабилизация западной энергосистемы, основу которой составляет Хмельницкая АЭС, на балансе которой Бурштынская ТЭС — по ней тоже ударили. Однако следует отметить, что враг своих целей не достиг, говорит эксперт.

Что с импортом электричества в Украину сейчас

По данным министра энергетики Дениса Шмыгаля, Украина ежедневно импортирует электроэнергию из Европы. Так, 5 февраля, был увеличен импорт электричества настолько, что государство вышло на рекордные объемы.

8 февраля, после массированной атаки России, Шмигаль подчеркнул: "Сегодня также фиксируем наибольший суточный объем импорта электроэнергии – это помогло нам удержать систему после массированных российских атак и уменьшить дефицит ".

