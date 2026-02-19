"Флэш" накинулся на Залужного. Что ответил генерал и почему случилась перепалка

Сравнили свежий рейтинг экс-главкома и Зеленского

Советник министра обороны Сергей "Флэш" Бескрестнов подчеркнул, что не понимает, почему большинство считает якобы у экс-главкома Валерия Залужного самый высокий рейтинг среди ВСУ. На это сообщение уже ответил генерал.

Как отметил "Флэш", он не относится к категории людей, считающих, что у Залужного высокий рейтинг. Более того, к генералу есть немало вопросов, особенно на фоне последнего интервью.

"Многие получили награды, кому-то хорошо служилось, многим главком помог, но и есть многие, кто штурмовал минные поля зря, многие не поняли оставление главкомом армии и страны", — говорится в сообщении.

В то же время Залужный ответил на этот пост довольно интересно: "Господин Сергей. В это время, что быстро летит, неизменно лишь то, что с каждым новым приходившим министром обороны обязательно появлялся либо советник, либо заместитель, который с этим "рейтингом" брался бороться. А так да. Без сомнения. Удачи и Вам".

Перепалка Залужного и "Флеша"

Эту перепалку уже отметили медийные люди и журналисты, так корреспондентка Юлия Кириенко добавила: "Настают времена игры в политику. Блогер, назначенный советником МО Сергей Флеш, решил тоже этим заняться. Пришел спрашивать о рейтингах генерала Валерия Залужного в войсках".

Сообщение Кириенко

Что известно о рейтинге Залужного и Зеленского

Немало раз в медиа появлялась информация, что якобы Залужный может пойти на выборы президента и его рейтинг выше действующего главы государства. По состоянию на февраль 2026, по данным КМИС, 61% украинцев доверяют президенту Зеленскому, тогда как 33% доверия к главе государства не имеют.

Рейтинг Залужного и Зеленского. Данные: январь 2026, КМИС

При этом рейтинг Залужного в этом же опросе следующий: 72% украинцев доверяют, 21% не доверяют, а баланс составляет +51%.

Напомним, что Залужный дал новое интервью, в котором обвинил президента Украины в провале контрнаступления в 2023 году.

