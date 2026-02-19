Сады идут под топор: ударит ли нехватка работников по цене яблок

Каждое шестое яблоко из Буковины, но садоводы сокращают площади

В Черновицкой области хозяйство "Золотой колос" вынуждено уничтожить 15 гектаров яблочного сада из-за нехватки работников. Деревья пустили на дрова. При этом Буковина является одним из ведущих изготовителей этих фруктов в Украине.

Что нужно знать:

Буковина остается одним из лидеров по производству яблок

Проблема нехватки рабочих рук сейчас характерна для всех предприятий отрасли

Вырубка одного сада не повлияет на отрасль

Насколько серьезна подобная проблема нехватки рабочих рук для сектора выращивания яблок, "Телеграф" спросил у главы ассоциации "Укрсадпром" Тараса Минко. По словам эксперта, причиной такой ситуации в конкретном хозяйстве могли стать низкий уровень оплаты труда и неправильный подбор сортов яблонь. "У всех сейчас такая проблема, но предприятия как-то выходят из этого положения!" – говорит он.

Насколько это массовое явление

Следует понимать, что 15 гектаров даже в пределах Черновицкой области — капля в море. По данным Главного управления статистики Буковины, в 2024 году под яблоневыми садами в предприятиях было занято 82% всей площади плодово-ягодных насаждений или 2,8 тыс.га. При этом каждое шестое яблоко в Украине было выращено именно в Черновицкой области.

При этом садоводство в Украине активно развивается. На сайте Минагро указано около 300 полученных грантов на выращивание фруктов, ягод и винограда. В целом по Украине около 60% садов именно яблочные, но старые сады в основном имеют устаревшие сорта.

Как вырубка садов может повлиять на стоимость яблок

Поскольку вырубка незначительна, Минко отмечает, что на цену это не повлияет. Более того, на урожайность не должны повлиять и существенные морозы, которые были этой зимой. По мнению эксперта, количество снега было достаточным.

Стоит отметить, что нехватка сезонных и постоянных работников все же важна проблема для садоводства в целом. Ситуация сложная в Винницкой и западных областях, в прифронтовых — критическая. Однако война принесла отрасли и другие проблемы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что аграриям в 2026 году придется потратить больше на проведение полевых работ. Кроме вынужденного повышения зарплаты работникам, чтобы привлечь рабочие руки, выросли расходы на дизель, семена и т.д.