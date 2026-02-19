Сады идут под топор: ударит ли нехватка работников по цене яблок
Каждое шестое яблоко из Буковины, но садоводы сокращают площади
В Черновицкой области хозяйство "Золотой колос" вынуждено уничтожить 15 гектаров яблочного сада из-за нехватки работников. Деревья пустили на дрова. При этом Буковина является одним из ведущих изготовителей этих фруктов в Украине.
Что нужно знать:
- Буковина остается одним из лидеров по производству яблок
- Проблема нехватки рабочих рук сейчас характерна для всех предприятий отрасли
- Вырубка одного сада не повлияет на отрасль
Насколько серьезна подобная проблема нехватки рабочих рук для сектора выращивания яблок, "Телеграф" спросил у главы ассоциации "Укрсадпром" Тараса Минко. По словам эксперта, причиной такой ситуации в конкретном хозяйстве могли стать низкий уровень оплаты труда и неправильный подбор сортов яблонь. "У всех сейчас такая проблема, но предприятия как-то выходят из этого положения!" – говорит он.
Насколько это массовое явление
Следует понимать, что 15 гектаров даже в пределах Черновицкой области — капля в море. По данным Главного управления статистики Буковины, в 2024 году под яблоневыми садами в предприятиях было занято 82% всей площади плодово-ягодных насаждений или 2,8 тыс.га. При этом каждое шестое яблоко в Украине было выращено именно в Черновицкой области.
При этом садоводство в Украине активно развивается. На сайте Минагро указано около 300 полученных грантов на выращивание фруктов, ягод и винограда. В целом по Украине около 60% садов именно яблочные, но старые сады в основном имеют устаревшие сорта.
Как вырубка садов может повлиять на стоимость яблок
Поскольку вырубка незначительна, Минко отмечает, что на цену это не повлияет. Более того, на урожайность не должны повлиять и существенные морозы, которые были этой зимой. По мнению эксперта, количество снега было достаточным.
Стоит отметить, что нехватка сезонных и постоянных работников все же важна проблема для садоводства в целом. Ситуация сложная в Винницкой и западных областях, в прифронтовых — критическая. Однако война принесла отрасли и другие проблемы.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что аграриям в 2026 году придется потратить больше на проведение полевых работ. Кроме вынужденного повышения зарплаты работникам, чтобы привлечь рабочие руки, выросли расходы на дизель, семена и т.д.