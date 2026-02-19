Кулеба предложил, как провести выборы во время войны. Что говорит о голосовании Зеленский

Обсуждение подготовки к возможным выборам продолжается, у ЦИК есть предложения по организации

Провести выборы во время войны можно за несколько дней и прерываясь на тревоги. В этом уверен бывший глава МИД Дмитрий Кулеба. Он считает, что если украинцы "способны в этом ужасе жить и каждый день что-то делать, то и на избирательный участок сходить сможем".

Что нужно знать:

Кулеба считает, что выборы могут продолжаться несколько дней с перерывами на воздушные тревоги

Очередные выборы должны были состояться весной 2024 года, однако из-за полномасштабного вторжения их не провели

Владимир Зеленский заявлял, что ключевым остается вопрос безопасности

Свое мнение по поводу выборов он высказал в интервью DW. Он подчеркнул, что выборы не смогут состояться по классической модели голосования с 8 утра до 8 вечера, однако есть другой путь. "Наверное, это должно быть растянуто на несколько дней, голосование должно прерываться на время тревог. Все реально, если есть желание и консенсус в обществе и среди политических элит, что мы должны пройти этот путь", — считает Кулеба.

Что известно о выборах в Украине

Выборы в Украине должны состояться весной 2024 года, однако из-за полномасштабного вторжения их провести не могут. Президент Украины Владимир Зеленский отмечает — первоочередной вопрос это безопасность. Украина готова к выборам, но должно быть как минимум двухмесячное перемирие, сказал президент в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

Если мы можем получить два месяца прекращения огня для выборов – я сделаю все возможное, чтобы поговорить с парламентом и подтолкнуть его к пути, который он не поддерживает и даже люди не поддерживают – провести выборы во время войны. Владимир Зеленский, президент Украины

В том же интервью он подчеркнул, что не стал бы блокировать такое предложение со стороны США, но россияне хотят просто сменить его. Однако Зеленский отметил, что перемирие на два месяца не будет означать прекращение войны.

Вопрос выборов — что по закону

Признаки подготовки к возможному проведению выборов наблюдаются уже несколько месяцев. В частности, была создана рабочая группа по такой возможности. В Центризбиркоме подготовили предложения, какие изменения нужно внести в законодательство для проведения выборов во время особого состояния. Среди предложений – открытие избирательных центров за рубежом и цифровая ревизия, ведь миллионы украинцев переехали из-за вторжения России.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что по предположениям зарубежных СМИ, Зеленский может объявить о проведении выборов в Украине 24 февраля. При этом подготовку к выборам не начнут, пока идет активная фаза войны.