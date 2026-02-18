Олимпийские игры-2026: расписание и результаты, все медалисты 19 февраля

На Играх стартует новый вид спорта

В четверг, 19 февраля, на Олимпийских играх в Италии состоится тринадцатый игровой день. Впервые в истории на Играх разыграют медали в ски-альпинизме.

Что нужно знать

В 13-й игровой день на Олимпиаде разыграют 7 комплектов наград

19 февраля медальные соревнования на Играх начнут ски-альпинисты, а завершат — хоккеистки

Зимние Олимпийские игры в Италии завершатся 22 февраля 2026 года

"Телеграф" предлагает вашему вниманию расписание и результаты всех медальных соревнований на Олимпиаде-2026 19 февраля. Атлеты будут соревноваться за награды во фристайле, ски-альпинизме, конькобежном спорте, лыжном двоеборье, хоккее и фигурном катании. Следить за выступлениями украинцев в этот день можно в статье "Олимпиада-2026: расписание и результаты украинцев 19 февраля".

Расписание и результаты медальных соревнований на Олимпийских играх в Италии 19 февраля (обновляется)

14:55. Лыжный альпинизм. Женщины. Спринт

15:00. Лыжное двоеборье. Командный спринт

15:00. Фристайл. Мужчины. Лыжная акробатика

15:15. Лыжный альпинизм. Мужчины. Спринт

15:40. Хоккей. Женщины. Матч за "бронзу"

17:30. Конькобежный спорт. Мужчины. 1500 м

20:00. Фигурное катание. Женщины. Произвольная программа

20:10. Хоккей. Женщины. Финал

Напомним, сборная Украины представлена на Олимпиаде-2026 46 атлетами в 11 видах спорта. Искусственный интеллект считает, что украинцы возьмут 1-2 медали в двух видах спорта.