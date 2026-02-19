У Лысака скромнее, чем у Труханова: одесские чиновники носят часы за тысячи евро (фото)

Коллекция бывшего мэра Одессы впечатляет

Скандальный экс-мэр Одессы Геннадий Труханов, который недавно заявил о российском паспорте у жены Олега Кипера, имеет внушительную коллекцию дорогих часов. Чуть скромнее запросы у его преемника — главы Одесской городской военной администрации Сергея Лысака.

"Телеграф" рассказывает, что известно о моделях и брендах часов, которые носят одесские чиновники.

Как выглядят часы Лысака?

Как рассказал автор контента под ником "cats_and_watches" в соцсети Threads, Сергей Лысак отдает предпочтение современным смарт-часам. Однако на одном из фото можно заметить, что он носит часы бренда Breitling Endurance Pro. Стоимость такой модели 3 600 евро (это около 184 тысяч гривен).

Корпус из собственного пластика, а внутри кварцевый калибр 82. Часы имеют вращающийся безель, шкалу пульсометра, хронограф, сертификацию COSC и водозащиту 100 м. По своему вайбу он напоминает Luminox на максималках, но мне нравится поделился cats_and_watches

Сергей Лысак и его часы. Фото: скриншот поста cats_and_watches

Какие часы у Труханова?

Ранее этот же пользователь опубликовал подборку фото с часами бывшего мэра Одессы Геннадия Труханова. Как оказалось, у него коллекция куда более широкая и дорогостоящая.

Так, у чиновника есть Rolex Daytona, Ulysse Nardin, Patek Philippe, Breguet и A. Lange & Söhne. Это видно на снимках, которые добавил автор с ником "cats_and_watches".

Геннадий Труханов. Фото: открытые источники

На самом деле мне не нужны доказательства, что у него нет российского паспорта. Мне достаточно фото, где он сидит на пресс-конференции от "Партии регионов" с часами Patek Philippe Nautilus за €150 000 (почти 8 млн грн, — ред), чтобы понять, что российский след за ним уже давненько тянется поделился своим мнением cats_and_watches

Геннадий Труханов и его часы. Фото: скриншот поста cats_and_watches

Ранее "Телеграф" рассказывал, что коллекция часов сестры скандального Гринкевича поражает. Эти аксессуары стоят миллионы.