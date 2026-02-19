Лайфхак от пробок, деньги беременным и порка за русский язык. ТОП фееричных предложений Марцинкива

Ивано-Франковский голова уже не единожды выступал с идеями, которые вызывали большой общественный резонанс

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил весьма необычный лайфхак против пробок в городе, с которыми в последнее время заметно ухудшилась ситуация. Однако организовать такой механизм на практике фактически невозможно.

В эфире радио "Західний полюс" городской глава рассуждал, как решить проблему пробок Ивано-Франковске. Он назвал следующий способ: в четные дни месяца по дорогам города могли бы передвигаться автомобили с четными номерными знаками, а в нечетные — в соответствии с нечетными.

"Но это только добровольно мы можем такое просить", — сказал мэр.

К слову, подобные ограничения применяются в Мехико, Боготе, Пекине. В четные дни (например, 2, 4, 6 число) на дороги выезжают машины с четной последней цифрой номера, в нечетные (1, 3, 5) — с нечетной.

Также одним из вариантов борьбы с пробками он видит переход горожан на коммунальный транспорт с личного.

"Прошу пользоваться, особенно в такой период, общественным транспортом. Надеемся, что уже в ближайшее время мы откроем второй мост. Но все же, это не решит на все 100% данную проблему. Я бы хотел обратиться к иванофранковцам, чтобы сейчас ограничить движение на автомобильном транспорте и больше пользоваться коммунальным транспортом", — говорит Марцинкив.

Реакция сети

В социальных сетях уже отреагировали на предложенный городским главой "лайфхак". Некоторые пользователи иронично высказались об идее, а другие, наоборот, напомнили, что подобная практика применяется в других странах.

"Мэр жжет"

"Ну нет, хватит нам очереди на электроэнергию"

"Давайте лучше по знакам Зодиака"

"Вот это приколист"

"Такая практика уже есть в некоторых странах мира"

Комментарии в сети. Скриншот: Telegram

ТОП-5 громких, забавных и обсуждаемых заявлений Марцинкива

В этом материале "Телеграф" решил собрать и другие высказывания городского главы Ивано-Франковска, которые были на слуху и обсуждались в социальных сетях.

"Вывезти из города всех ромов"

В апреле 2020 года Марцинкив поручил правоохранителям вывезти ромов из города в Закарпатскую область. Тех, кто отказывается ехать, мэр рекомендовал "паковать" в автобус. Спустя некоторое время он возмутился, почему цыгане до сих пор в Ивано-Франковске, хотя он давал поручение их вывезти. В данном случае речь шла о конкретных лицах, которые уже долгое время, больше месяца не придерживались карантина во время коронавируса.

"Что значит "отказались"? А почему не упаковали? Есть полиция. До следующего вторника вы должны решить эту проблему. Мы вам автобус дали. Полиция просила дать автобус — дали. Почему не упаковали и не вывезли?", — заявлял он.

"Секс за деньги"

В 2021 году Руслан Марцинкив предложил ввести новую услугу на главной ратуши города Ивано-Франковск — секс за деньги.

"Новую услугу введем на ратуше! 100000 грн. за занятие любовью на фоне панорамы города!", — написал он в соцсети.

Шуточная идея возникла неспроста. Дело в том, что за день до заявления Марцинкива на смотровой площадке ратуши Ивано-Франковска пара устроила себе интим

Пост Руслана Марцинкива в Facebook

"100 тыс. грн тем, кто забеременеет после вакцинации"

Во время оперативного совещания 7 сентября 2021 года Марцинкив сказал, что выплатит премию первой женщине, которая забеременеет после вакцинации против COVID-19. В тот же день он заявил в сети:

"Дам премию 100 тыс тому, кто вопреки различным распространенным слухам забеременеет после вакцинации".

Ниже он отметил, что шутит.

"Шучу конечно. Но в сказанном смешного мало. Потому что все это – это те мифы, которые распространяются в сетях о страхах вакцинации. О якобы побочных эффектах и последствиях прививки ", – пояснил мэр.

Однако женщины уже вскоре стали атаковать его в Viber и Facebook, сообщая точные даты своих двух вакцинаций и время, когда забеременели. Все они хотели получить обещанные 100 тысяч гривен.

"Я так в шутку сказал, что буду выплачивать 100 тысяч гривен и у меня больше сотни сегодня заявок", — заявил мэр.

Пост Руслана Марцинкива в Facebook

Опрос про "порку" детей за русский язык

В апреле 2025 года Марцинкив опубликовал в своем Telegram-канале опрос: "Можно ли бить ребенка за использование русского языка?". В заметке он процитировал актера Богдана Бенюка, предлагавшего использовать "розги". Опрос вызвал неоднозначную реакцию в обществе, став одним из самых необычных языковых вопросов от чиновников.

Пост Руслана Марцинкива в Telegram

"Освятить место перформанса"

После выступления группы "Хамерман Знищує Віруси" на фестивале Porto Franko в 2018 году мэр призвал "сохранять нравственные нормы и христианские ценности" и даже поручил освятить место выступления, что сразу стало поводом для шуток и обсуждений в соцсетях.

Пост Руслана Марцинкива в Facebook

Руслан Марцинкив — что о нем известно

Руслан Марцинкив является мэром Ивано-Франковска с 2015 года, переизбран в 2020 году. Имеет высшее экономическое, управленческое и юридическое образование, кандидат юридических наук. Был народным депутатом Украины VII созыва.

Политик является членом ВО "Свобода", поддерживает традиционные ценности, а также украинскую национальную идентичность. В то же время не лезет за словом в карман.

Его резонансные заявления критики расценивали как гомофобные и ксенофобные, в частности, высказывания о ЛГБТ и ромской общине. Кроме того случались отдельные конфликты с активистами и гражданами во время приемов или публичных мероприятий.

Руслан Марцинкив. Фото: facebook.com/ruslan.martsinkiv

