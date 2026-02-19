Не самое короткое, но: чем метро в Днепре действительно уникально в мире

Сравним с Пхеньяном, Стокгольмом и Хельсинки

Кратчайшее метро Украины в Днепре может побороться за мировое первенство из-за материала, в котором его сделали. Этот метрополитен известен тем, что на станциях глубокой закладки оно углубляется в гранит Украинского щита.

Глубина закладки станции "Заводская" — 60 метров и она считается самой глубокой. Пока в мире нет подобной подтвержденной заглубленности станции метро в гранитной породе. Отметим, гранит — это чрезвычайно твердая и крепкая магматическая порода, поэтому и из-за его долговечности, гранит часто используют в строительстве.

Станция "Заводская" в Днепре/ Источник фото: Википедия

Кто может быть конкурентами Днепра в вопросе глубины метро в граните

Пхеньян

Столица Северной Кореи – закрытый город, но там есть глубокое метро, одно из самых глубоких в мире – все станции подземные и расположены на глубине 100-110 метров. Такая глубина объясняется тем, что КНДР готовилась использовать метро как бомбоубежище. При этом особенностью Корейского полуострова является кристаллический фундамент, где гранит и другие сверхтвердые породы приближаются к поверхности. Но из-за секретности точный материал, в котором вырубили метро, неизвестен.

Метро в Пхеньяне/ Википедия

Стокгольм

Значительная часть стокгольмского метро проходит в скальных породах, ставших фишкой многих станций с необработанным натуральным гранитом. Самые глубокие участки сети (например, Kungsträdgården, Fridhemsplan, Västra skogen) имеют глубину порядка 30-40 м от поверхности.

Хельсинки

Хельсинки стоят на Фенноскандиновом кристаллическом щите, поэтому метро здесь тоже идет в скальном массиве и часто имеет обнаженную породу. Самая глубокая станция метро — Койвусаари имеет глубину закладки 33,5 м. Ее открыли в 2017 году.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что самая глубокая станция украинского метро — Арсенальная. Однако там были другие сложные грунты — плавуны, через которые приходилось применять особую технологию строительства.