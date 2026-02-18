Экономим 135 гривен на одной банке: у "АТБ" появилось "золотое" предложение для кофеманов

Цена приятно поразит

В сети супермаркетов "АТБ" ввели новое акционное предложение на популярный кофе Jacobs Monarch. Сейчас цена в значительно ниже, чем у конкурентов, что позволяет сэкономить более сотни гривен на одной банке.

"Телеграф" сравнил цены на растворимый сублимированный кофе Jacobs Monarch весом 95 г в трех крупных сетях: "АТБ", "Varus" и "Фора". Результаты мониторинга показали поразительную разницу.

Где покупать кофе выгоднее всего

Благодаря скидке в -41%, в " АТБ" банка кофе Jacobs (95 г) сейчас стоит всего 193,90 грн. Это делает сеть безоговорочным лидером по уровню выгоды на этот товар.

Для сравнения, в других супермаркетах ценники на аналогичную позицию значительно выше:

В магазинах " Varus" такую же банку Jacobs Monarch предлагают за 329,00 грн . Разница с "АТБ" составляет более 135 гривен .

такую же банку Jacobs Monarch предлагают за . Разница с "АТБ" составляет более . В сети "Фора" ситуация похожая – там стоимость продукта составляет 327,00 грн. Таким образом, покупая у "АТБ", покупатель экономит около 133 гривен.

Математика экономии

Разница на одной банке настолько существенна, что на сэкономленные деньги (135 грн) в том же "АТБ" можно дополнительно приобрести еще несколько пачек печенья или литр качественного молока к кофе.

