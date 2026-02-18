Экономим 135 гривен на одной банке: у "АТБ" появилось "золотое" предложение для кофеманов
Цена приятно поразит
В сети супермаркетов "АТБ" ввели новое акционное предложение на популярный кофе Jacobs Monarch. Сейчас цена в значительно ниже, чем у конкурентов, что позволяет сэкономить более сотни гривен на одной банке.
"Телеграф" сравнил цены на растворимый сублимированный кофе Jacobs Monarch весом 95 г в трех крупных сетях: "АТБ", "Varus" и "Фора". Результаты мониторинга показали поразительную разницу.
Где покупать кофе выгоднее всего
Благодаря скидке в -41%, в " АТБ" банка кофе Jacobs (95 г) сейчас стоит всего 193,90 грн. Это делает сеть безоговорочным лидером по уровню выгоды на этот товар.
Для сравнения, в других супермаркетах ценники на аналогичную позицию значительно выше:
- В магазинах " Varus" такую же банку Jacobs Monarch предлагают за 329,00 грн. Разница с "АТБ" составляет более 135 гривен.
- В сети "Фора" ситуация похожая – там стоимость продукта составляет 327,00 грн. Таким образом, покупая у "АТБ", покупатель экономит около 133 гривен.
Математика экономии
Разница на одной банке настолько существенна, что на сэкономленные деньги (135 грн) в том же "АТБ" можно дополнительно приобрести еще несколько пачек печенья или литр качественного молока к кофе.
Ранее "Телеграф" писал, что у "Сильпо" безумные скидки на популярные товары.