В небе над Украиной заметили сразу два пассажирских самолета: что это было (фото)

Данные радаров могли быть ошибкой

Мониторинговые сервисы время от времени фиксируют загадочные гражданские самолеты. На этот раз в поле зрения радаров попали сразу два пассажирских авиалайнера.

Об этом свидетельствуют данные портала Аirnavradar. Согласно им, 17 февраля, над Харьковской области было зафиксировано два борта. Речь идет о двух Boeing 737 беларусской авиакомпании Belavia. Они выполняли рейсы Дубаи — Минск и Минск — Хургада (Египет).

Самолеты сначала появились над временно оккупированными территориями Донбасса, а затем залетели в Харьковскую область. Оба самолета якобы пролетели Украину насквозь. Стоит напомнить, что такие странные полеты над Украиной мониторинговые сайты фиксируют довольно часто. Вероятно, они связаны со сбоями в работе навигационной системы или самого сервиса по отслеживанию авиадвижения.

Могло ли не быть самолета и насколько надежны сервисы мониторинга?

Именно так ранее аналогичный случай объяснял эксперт по авиационному праву Андрей Гук.

"Такое маловероятно в условиях войны. Возможно, произошел сбой в показаниях на флайтрадаре, потому что он вполне возможен в этом районе. И это, скорее всего, сбой. Ведь что такое флайтрадар — это программа, которая собирает информацию со всего этого региона. А в нем работает сейчас множество РЭБов (радиоэлектронная борьба) и другого оборудования. Поэтому я бы скорее объяснил это сбоем в программе", — объяснял он.

Возможные причины появления самолета на карте:

передача искаженных данных о местонахождении самолета,

сбои в работе наземных приемных станций,

помехи в работе GPS,

активное использование РЭБ или проблема обработки данных в сервисе.

