Укр

В небе над Украиной заметили сразу два пассажирских самолета: что это было (фото)

Автор
Денис Подставной
Дата публикации
Читати українською
Автор
Самолет
Самолет. Фото Коллаж "Телеграфа"

Данные радаров могли быть ошибкой

Мониторинговые сервисы время от времени фиксируют загадочные гражданские самолеты. На этот раз в поле зрения радаров попали сразу два пассажирских авиалайнера.

Об этом свидетельствуют данные портала Аirnavradar. Согласно им, 17 февраля, над Харьковской области было зафиксировано два борта. Речь идет о двух Boeing 737 беларусской авиакомпании Belavia. Они выполняли рейсы Дубаи — Минск и Минск — Хургада (Египет).

Самолеты сначала появились над временно оккупированными территориями Донбасса, а затем залетели в Харьковскую область. Оба самолета якобы пролетели Украину насквозь. Стоит напомнить, что такие странные полеты над Украиной мониторинговые сайты фиксируют довольно часто. Вероятно, они связаны со сбоями в работе навигационной системы или самого сервиса по отслеживанию авиадвижения.

Могло ли не быть самолета и насколько надежны сервисы мониторинга?

Именно так ранее аналогичный случай объяснял эксперт по авиационному праву Андрей Гук.

"Такое маловероятно в условиях войны. Возможно, произошел сбой в показаниях на флайтрадаре, потому что он вполне возможен в этом районе. И это, скорее всего, сбой. Ведь что такое флайтрадар — это программа, которая собирает информацию со всего этого региона. А в нем работает сейчас множество РЭБов (радиоэлектронная борьба) и другого оборудования. Поэтому я бы скорее объяснил это сбоем в программе", — объяснял он.

Возможные причины появления самолета на карте:

  • передача искаженных данных о местонахождении самолета,
  • сбои в работе наземных приемных станций,
  • помехи в работе GPS,
  • активное использование РЭБ или проблема обработки данных в сервисе.

Напомним, ранее мы писали о том, что в небе над Киевом заметили загадочный самолет.

Теги:
#Украина #Самолет #Полет #FlightRadar24