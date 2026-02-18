Не посещала родину 8 лет. Что известно о россиянке, которая несла табличку "Украина" на Олимпиаде

Анастасия замужем и давно живет в Милане

На церемонии открытия Олимпийских игр 2026 в Милане табличку сборной Украины несла россиянка Анастасия Кучерова. Женщина добровольно выбрала нашу страну, продемонстрировав таким образом свой протест против войны.

Украинскую делегацию на открытии Олимпийских игр на стадионе "Сан-Сиро" в Милане сопровождала россиянка

Анастасия Кучерова живет в Милане уже 14 лет и работает архитектором

Табличку сборной Украины на церемонии открытия Олимпийских игр 2026 года, которая прошла 6 февраля на стадионе "Сан-Сиро", несла россиянка Анастасия Кучерова. Изначально организаторы планировали распределить страны между волонтерами случайным образом, однако позже разрешили выбрать делегацию по желанию. Кучерова сознательно остановилась именно на Украине.

Все носители табличек были одеты одинаково — в длинные серебристые пуховики с капюшонами и темные очки. Их имена и национальность во время трансляции не объявлялись, поэтому для зрителей девушка оставалась неизвестной.

Позже в интервью Associated Press она объяснила свой поступок желанием выразить солидарность с украинским народом и показать, что выступает против войны. Анастасия родилась во Владикавказе, однако уже 14 лет живет в Милане (Италия) и не посещает Россию с 2018 года.

Она работает архитектором в международном бюро Stefano Boeri Architetti. Ее муж Серджо Ромео также связан с этой сферой деятельности. Супруги воспитывают дочь, часто путешествуют, а в социальных сетях делятся семейными кадрами из разных стран.

В разговоре с журналистами Кучерова призналась, что идя впереди украинских спортсменов осознавала, что украинцы имеют полное право ненавидеть россиян. Тем не менее женщина убеждена, что даже небольшой символический жест способен стать знаком того, что не все граждане России поддерживают войну.

Анастасия подчеркнула, что осознает риски публичных заявлений против путинского режима и боится возможных последствий для себя и для близких. Однако по ее словам, если человек, живущий в демократической стране и пользующийся свободой слова, продолжает молчать из-за страха, это означает, что режим победил.

Буквально нет никаких слов, которые могли бы исправить вред, который уже испытали эти люди, и нет слов, которые могли бы приблизиться к прощению. Просто перед тем, как войти на стадион, я обернулась – я не знала, что им сказать – но просто сказала, что весь стадион встретит их стоя Анастасия Кучерова

