Работают не только летом. Кто такие пчеловоды и сколько зарабатывают

Татьяна Крутякова
Новость обновлена 14 февраля 2026, 18:51
Они разбираются не только в меде

В Украине немало узких специалистов, которые на рынке работы на вес золота. К ним относится и пчеловод.

"Телеграф" расскажет, чем занимается пасечник и что входит в его обязанности. Несмотря на распространенный миф, работа пчеловода не сезонная, но имеет свои особенности летом и зимой.

Пчеловод (пасечник) — это специалист, занимающийся разведением, содержанием пчел. Он ухаживает за ними, производит сбор продуктов пчеловодства: меда, воска, прополиса, маточного молочка, пыльцы. Также пчеловод следит за здоровьем пчелиных семей, обеспечивает их зимовку и опыление растений.

Фактически пчеловодом может стать любой, но нужно иметь профессиональное образование — минимум пройти курсы, а лучше выучиться в колледже или университете. Ведь профессия требует знаний биологии насекомых, терпения и наблюдательности. К тому же пчелы, как и любые живые организмы также могут болеть, поэтому нуждаются в тщательном уходе.

Входящий в обязанности пчеловода:

  • Уход за пасекой. Осмотр ульев, чистка, дезинфекция и подготовка к зимовке.
  • Разведение. Выведение пчелиных маток, формирование новых семей.
  • Сбор продукции. Откачка меда, сбор пыльцы, прополиса, воска.
  • Лечение. Профилактика и лечение болезней пчел.
  • Работа с инструментом. Использование дымохода, медогонки, ульев и другого оборудования.
Что делает пчеловод зимой:

  • следит за тем, чтобы перезимовало как можно больше пчелиных семей;
  • проводит дезинфекцию во избежание появления болезней;
  • бережет ульи от сильных морозов и снега;
  • при необходимости подкармливает пчел.

Заметим, что зарплата пчеловода достаточно разная и зависит от места работы. Хотя есть немало пчеловодов, которые содержат собственные пасеки, и получают немалые деньги от продажи продуктов пчеловодства.

