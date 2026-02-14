Работают не только летом. Кто такие пчеловоды и сколько зарабатывают

Они разбираются не только в меде

В Украине немало узких специалистов, которые на рынке работы на вес золота. К ним относится и пчеловод.

"Телеграф" расскажет, чем занимается пасечник и что входит в его обязанности. Несмотря на распространенный миф, работа пчеловода не сезонная, но имеет свои особенности летом и зимой.

Пчеловод (пасечник) — это специалист, занимающийся разведением, содержанием пчел. Он ухаживает за ними, производит сбор продуктов пчеловодства: меда, воска, прополиса, маточного молочка, пыльцы. Также пчеловод следит за здоровьем пчелиных семей, обеспечивает их зимовку и опыление растений.

Пчеловод. Фото: открытые источники

Фактически пчеловодом может стать любой, но нужно иметь профессиональное образование — минимум пройти курсы, а лучше выучиться в колледже или университете. Ведь профессия требует знаний биологии насекомых, терпения и наблюдательности. К тому же пчелы, как и любые живые организмы также могут болеть, поэтому нуждаются в тщательном уходе.

Пчеловод. Фото: открытые источники

Входящий в обязанности пчеловода:

Уход за пасекой. Осмотр ульев, чистка, дезинфекция и подготовка к зимовке.

Осмотр ульев, чистка, дезинфекция и подготовка к зимовке. Разведение. Выведение пчелиных маток, формирование новых семей.

Выведение пчелиных маток, формирование новых семей. Сбор продукции. Откачка меда, сбор пыльцы, прополиса, воска.

Откачка меда, сбор пыльцы, прополиса, воска. Лечение. Профилактика и лечение болезней пчел.

Профилактика и лечение болезней пчел. Работа с инструментом. Использование дымохода, медогонки, ульев и другого оборудования.

Пчеловод. Фото: открытые источники

Что делает пчеловод зимой:

следит за тем, чтобы перезимовало как можно больше пчелиных семей;

проводит дезинфекцию во избежание появления болезней;

бережет ульи от сильных морозов и снега;

при необходимости подкармливает пчел.

Заметим, что зарплата пчеловода достаточно разная и зависит от места работы. Хотя есть немало пчеловодов, которые содержат собственные пасеки, и получают немалые деньги от продажи продуктов пчеловодства.

