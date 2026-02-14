Паника преждевременна? Действительно ли Зеленский предупредил о новом массированном обстреле Украины

Россия обстреливает Украину вне зависимости от слов президента

Речь Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции безопасности вызвала немалый ажиотаж. Среди причин — вырванная из контекста фраза о возможном массированном ударе за 1-2 дня.

Президент Украины во время речи подчеркнул, что одна из худших вещей — слышать от командующего Воздушными силами, что отбивать возможную атаку россиян нечем. Именно продолжением этой мысли была фраза: "Ведь эти подразделения использовали свои ракеты для остановки российских ударов, пополнения не было, а разведка говорит, что новый массированный удар может быть за 1-2 дня".

Зеленский подчеркнул, что иногда украинские защитники получают новые ракеты для ПВО прямо перед ударами россиян.

Однако часть телеграм-каналов подхватили неполную цитату и выдали ее за предупреждение о ракетных обстрелах от президента.

Цитату президента превратили в устрашение

Важно отметить — Россия обстреливает Украину независимо от слов украинского президента или сообщений разведки, которые только дают представление о возможных действиях врага. Риск есть постоянно, поэтому стоит прислушиваться к предупреждениям о тревоге от Воздушных сил.

