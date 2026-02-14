Вторичные санкции от США против России все ближе? Стефанишина раскрыла интересные подробности с Мюнхенской конференции

В Вашингтоне настроены решительно

До конца февраля США могут проголосовать за законопроект о введении вторичных санкций против России. Эти инициативы поддерживаются в Белом доме.

Об этом заявила посол в США Ольга Стефанишина на полях Украинского ланча на Мюнхенской конференции безопасности, передает корреспондент "Телеграфа".

14 февраля президент Владимир Зеленский встретился с группой сенаторов США. Ее лидером был Линдси Грэм, лидер санкционного законопроекта в Сенате и в целом в Конгрессе.

Владимир Зеленский и Ольга Стефанишина. Фото: телеграмм-канал президента

Стефанишина отметила: "В ходе этой встречи мы услышали, что в ближайшие две недели максимум усилий будет направлено на то, чтобы вынести на голосование этот законопроект. У нас абсолютно нет сомнений, что этот законопроект получит абсолютно подавляющую двухпартийную поддержку большинством голосов. Но вопрос формата вынесения сейчас в зал обсуждается".

Она добавила, что введение вторичных санкций против России достаточно сложная история, но в США настроены решительно. К тому же, эти инициативы поддерживает Белый дом.

