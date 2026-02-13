Олимпийские игры-2026: расписание и результаты, все медалисты 14 февраля

Олимпиада подходит к своему экватору

В субботу, 14 февраля, на Олимпийских играх в Милане состоится восьмой игровой день. Спортсмены со всего мира будут бороться за 8 комплектов медалей.

Что нужно знать

В 8-й игровой день на Олимпиаде разыграют 8 комплектов наград

14 февраля медальные соревнования на Играх начнут фристайлисты, а завершат — представители шорт-трека

Зимние Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года

"Телеграф" предлагает вашему вниманию расписание и результаты всех медальных соревнований на Олимпиаде-2026 14 февраля. Атлеты будут соревноваться за награды в лыжных гонках, биатлоне, фристайле, конькобежном спорте, скелетоне, прыжкам с трамплина и шорт-треке. Следить за выступлениями украинцев в этот день можно в статье "Олимпиада-2026: расписание и результаты украинцев 14 февраля".

Расписание и результаты медальных соревнований на Олимпийских играх в Италии 14 февраля (обновляется)

12:46. Фристайл. Женщины. Парный могул

13:00. Лыжные гонки. Женщины. Эстафета (4х7,5 км)

14:30. Горные лыжи. Мужчины. Гигантский слалом

15:45. Биатлон. Женщины. Спринт (7,5 км)

18:00. Конькобежный спорт. Мужчины. 500 м

20:35. Скелетон. Женщины

20:57. Прыжки с трамплина. Мужчины. Большой трамплин

23:42. Шорт-трек. Мужчины. 1500 м

Напомним, сборная Украины представлена на Олимпиаде-2026 46 атлетами в 11 видах спорта. Искусственный интеллект считает, что украинцы возьмут 1-2 медали в двух видах спорта.