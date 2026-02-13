Олимпиада-2026: расписание и результаты украинцев 14 февраля (обновляется)

Украинские спортсмены попытаются показать свой максимум на Играх

В субботу, 14 февраля, на Олимпийских играх в Италии состоится восьмой соревновательный день. Украинцы будут бороться за медали в 4 видах.

Что нужно знать

Украинские спортсмены выступят в нескольких дисциплинах

Сине-желтые будут бороться за медали в 4 видах спорта

Зимние Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года

Украинские спортсмены 14 февраля на Играх выступят в горнолыжном спорте, лыжных гонках, биатлоне, прыжках с трамплина, фристайле и шорт-треке. Об этом сообщает "Телеграф".

Расписание и результаты украинцев на Олимпийских играх в Италии 14 февраля (обновляется)

11:00. Горные лыжи. Гигантский слалом, мужчины (заезд 1). Дмитрий Шепьюк

13:00. 🥇Лыжные гонки. Эстафета, женщины (4х7,5 км). Сборная Украины

14:30. Горные лыжи. Гигантский слалом, мужчины (заезд 2). Дмитрий Шепьюк

15:45. 🥇Биатлон. Спринт (7,5 км), женщины. Кристина Дмитренко, Елена Городная, Юлия Джима, Александра Меркушина

19:45. Прыжки с трамплина. Мужчины, большой трамплин (раунд 1). Евгений Марусяк, Виталий Калиниченко

20:30. Фристайл. Биг-эйр. Женщины, квалификация (попытка 1). Екатерина Коцар

20:57. 🥇Спрыжки с трамплина. Мужчины, большой трамплин. Финал.

21:15. Фристайл. Биг-эйр. Женщины, квалификация (попытка 2). Екатерина Коцар

21:15. Шорт-трек. Мужчины. 1500 м. Четвертьфиналы. Олег Гандей

21:59. Шорт-трек. Женщины. 1000 м. Предварительные забеги. Елизавета Сидорко

22:00. Фристайл. Биг-эйр. Женщины, квалификация (попытка 3). Катерина Коцар

22:44. Шорт-трек. Мужчины. 1500 м. Полуфиналы.

23:27. Шорт-трек. Мужчины. 1500 м. Финал B.

23:34. 🥇Шорт-трек. Мужчины. 1500 м. Финал A.

Напомним, сборная Украины представлена на Олимпиаде-2026 46 атлетами в 11 видах спорта. Искусственный интеллект считает, что украинцы возьмут 1-2 медали в двух видах спорта.