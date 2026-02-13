Олимпиада-2026: расписание и результаты украинцев 14 февраля (обновляется)
Украинские спортсмены попытаются показать свой максимум на Играх
В субботу, 14 февраля, на Олимпийских играх в Италии состоится восьмой соревновательный день. Украинцы будут бороться за медали в 4 видах.
Что нужно знать
- Украинские спортсмены выступят в нескольких дисциплинах
- Сине-желтые будут бороться за медали в 4 видах спорта
- Зимние Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года
Украинские спортсмены 14 февраля на Играх выступят в горнолыжном спорте, лыжных гонках, биатлоне, прыжках с трамплина, фристайле и шорт-треке. Об этом сообщает "Телеграф".
Расписание и результаты украинцев на Олимпийских играх в Италии 14 февраля (обновляется)
11:00. Горные лыжи. Гигантский слалом, мужчины (заезд 1). Дмитрий Шепьюк
13:00. 🥇Лыжные гонки. Эстафета, женщины (4х7,5 км). Сборная Украины
14:30. Горные лыжи. Гигантский слалом, мужчины (заезд 2). Дмитрий Шепьюк
15:45. 🥇Биатлон. Спринт (7,5 км), женщины. Кристина Дмитренко, Елена Городная, Юлия Джима, Александра Меркушина
19:45. Прыжки с трамплина. Мужчины, большой трамплин (раунд 1). Евгений Марусяк, Виталий Калиниченко
20:30. Фристайл. Биг-эйр. Женщины, квалификация (попытка 1). Екатерина Коцар
20:57. 🥇Спрыжки с трамплина. Мужчины, большой трамплин. Финал.
21:15. Фристайл. Биг-эйр. Женщины, квалификация (попытка 2). Екатерина Коцар
21:15. Шорт-трек. Мужчины. 1500 м. Четвертьфиналы. Олег Гандей
21:59. Шорт-трек. Женщины. 1000 м. Предварительные забеги. Елизавета Сидорко
22:00. Фристайл. Биг-эйр. Женщины, квалификация (попытка 3). Катерина Коцар
22:44. Шорт-трек. Мужчины. 1500 м. Полуфиналы.
23:27. Шорт-трек. Мужчины. 1500 м. Финал B.
23:34. 🥇Шорт-трек. Мужчины. 1500 м. Финал A.
Напомним, сборная Украины представлена на Олимпиаде-2026 46 атлетами в 11 видах спорта. Искусственный интеллект считает, что украинцы возьмут 1-2 медали в двух видах спорта.