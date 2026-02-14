Родила четырех дочек и сына. Как выглядит жена венгерского премьера Виктора Орбана
Как и мужу, Анико Леваи сейчас 62 года
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже много лет находится в браке. Жену скандального политика зовут Анико Леваи и она многодетная мать.
Что нужно знать:
- Жена премьер-министра Венгрии Виктора Орбана — юрист по образованию
- У супругов есть сын и четыре дочери
- Анико Леваи активно участвует в благотворительных проектах и представляет венгерские инициативы за рубежом
С будущей женой Орбан познакомился во время учебы на юридическом факультете Будапештского университета, где они были однокурсниками. Пара поженилась в 1986 году — тогда им обоим было по 23 года. В период с 1989 по 2004 год в семье родились пятеро детей: сын и четыре дочери.
С 2010 года Анико Леваи входит в редакционную коллегию гастрономического журнала Magyar Konyha. Ранее она на протяжении многих лет работала юристом в Международной службе по защите детей (IAFCS).
Жена Орбана, которой сейчас 62 года, активно участвует в благотворительных проектах и нередко совершает самостоятельные зарубежные визиты. В 2015 году Анико посетила украинское Закарпатье, где проживает значительная венгерская община, и открыла там представительство венгерского гуманитарного фонда.
Любопытно, что Орбан и Леваи принадлежат к разным конфессиям. Премьер-министр вырос в консервативной протестантской семье и посещает Венгерскую реформатскую церковь кальвинистского направления, тогда как его жена относит себя к католикам. При этом их дети воспитывались в католической традиции.
