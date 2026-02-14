Не стойте в очередях. Чем можно заменить букет цветов в День влюбленных

Есть несколько современных и полезных альтернатив

На праздники многие украинцы сталкиваются не только с повышенными ценами на цветы, но и с большими очередями в цветочные. Именно поэтому все больше людей выбирают альтернативу букетам.

"Телеграф" расскажет, чем можно заменить живые цветы и действительно ли это поможет сэкономить. Заметим, что небольшой букетик в День влюбленных или на 8 марта может влететь в копеечку.

Одной из интересных альтернатив цветам может стать мыло, но не обычное как из продуктового магазина. Речь идет о натуральном домашнем мыле в форме цветов или животных. Обычно стоимость такой розы достигает 400-800 грн. Но ее преимущество в том, что она не увядает и имеет приятный аромат.

Букет из мыла. Фото: открытые источники

Небольшие букеты из сухоцветов также приобрели популярность. Их стоимость стартует от 500 гривен. Выглядят они стильно и современно. Эти композиции могут стоять годами и не осыпаться при правильном уходе, а некоторые растения будут долго радовать приятным ароматом.

Букет из сухоцветов. Фото: "Телеграф"

Сладкие букеты из конфет – еще один тренд последних лет. Их делают из популярных конфет типа Rafaello или Ferrero Rocher, оформляют в виде цветов и продают по цене от 600 до 1500 гривен. Таким подарком можно не только любоваться, но и съесть. Также можно заказать букет из зефира, он выглядит почти как настоящий, но вкус в разы лучше магазинных сладостей.

Букеты из зефира. Фото: открытые источники

Классическим вариантом для тех, кто не любит живые цветы или не хочет покупать букет, есть цветы в горшках. Орхидеи, антуриумы или спатифилумы стоят от 400 до 1200 гривен и будут радовать гораздо дольше срезанных цветов. Это практический и одновременно романтический подарок.

