Пылкие поцелуи, объятия и много слез. Подборка самых щемящих фото с военными ко Дню всех влюбленных
Краматорский вокзал видел немало тоски и боли во время прощаний
День влюбленных в Украине не для всех о теплых вечерах, свиданиях и поцелуях, ведь сейчас многие семьи разделены из-за войны. Не счесть сколько вокзалов видели слезы, прощание как в последний раз и обещания вернуться домой целым.
Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов несколько раз становился свидетелем таких тяжелых прощаний на вокзале в Краматорске. Его фото показывают настоящую любовь и боль, которые сейчас испытывают украинцы.
Подборка этих кадров точно не может обойтись без горячих поцелуев и объятий как в последний раз. Ибо некоторые из них действительно стали последними. То, сколько тоски и боли, а в то же время и надежды, излучают эти кадры поражает и обезоруживает.
Разумеется, эти прощания не могли обойтись без детей, родители которых защищают страну. Краматорский вокзал, как и большинство приближенных к фронту, стал не только местом предвкушения долгожданной встречи после долгой разлуки, но и местом прощания, которое хотелось бы, чтобы длилось подольше.
Именно здесь можно было услышать самые горячие признания в любви, обещания беречь себя и вернуться живым. А также много слез и тоски, которые навсегда отчеканены в истории Украины и большинстве украинских семей.
