Пылкие поцелуи, объятия и много слез. Подборка самых щемящих фото с военными ко Дню всех влюбленных

Краматорский вокзал видел немало тоски и боли во время прощаний

День влюбленных в Украине не для всех о теплых вечерах, свиданиях и поцелуях, ведь сейчас многие семьи разделены из-за войны. Не счесть сколько вокзалов видели слезы, прощание как в последний раз и обещания вернуться домой целым.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов несколько раз становился свидетелем таких тяжелых прощаний на вокзале в Краматорске. Его фото показывают настоящую любовь и боль, которые сейчас испытывают украинцы.

Подборка этих кадров точно не может обойтись без горячих поцелуев и объятий как в последний раз. Ибо некоторые из них действительно стали последними. То, сколько тоски и боли, а в то же время и надежды, излучают эти кадры поражает и обезоруживает.

Военный прощается с девушкой на вокзале в Краматорске. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Мужчина прощается с девушкой на вокзале в Краматорске. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Мужчина прощается с женщиной на вокзале. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Разумеется, эти прощания не могли обойтись без детей, родители которых защищают страну. Краматорский вокзал, как и большинство приближенных к фронту, стал не только местом предвкушения долгожданной встречи после долгой разлуки, но и местом прощания, которое хотелось бы, чтобы длилось подольше.

Военный прощается с ребенком на вокзале в Краматорске. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Близкие приехали повидаться с родными. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Военный и ребенок на вокзале в Краматорске. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Военный прощается с близкими на вокзале в Краматорске. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Именно здесь можно было услышать самые горячие признания в любви, обещания беречь себя и вернуться живым. А также много слез и тоски, которые навсегда отчеканены в истории Украины и большинстве украинских семей.

Военный прощается с близкими на вокзале в Краматорске. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Военный обнимает жену на вокзале в Краматорске. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Прощание на вокзале в Краматорске. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

