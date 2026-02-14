"Украина не отдаст Путину Донбасс": главные заявления Зеленского о новом энергетическом перемирии, ударе по "Орешнику" и войне

В ходе Мюнхенской конференции по безопасности президент Владимир Зеленский заявил, что Украина надеется на окончание войны в течение 2026 года. В свою очередь, Россия всячески пытается отсрочить решение этого вопроса.

Об этом президент сказал во время общения с журналистами в субботу, 14 февраля. "Телеграф" собрал главные тезисы главы государства.

Замена главы переговорной группы РФ

По мнению президента, заменой главы делегации РФ на переговорах, Кремль тянет время. Таким образом, они могут пытаться отложить решение о прекращении войны.

"Неожиданность состоит в том, что россияне сменили лидера своей переговорной группы. Я думаю, они хотят отложить принятие решения", — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина, вместе с США, "не позволит" россиянам начать переговоры с чистого листа. Даже если они будут этого требовать, ссылаясь на смену руководителя переговорной группы.

Общение Владимира Зеленского с журналистами в Мюнхене 14 февраля 2026 года. Фото "Телеграф"

О количестве пленных

Также президент рассказал о количестве пленных солдат у обеих сторон. По его словам, россияне удерживают 7 тысяч украинских бойцов, а Украина — более 4 тысяч оккупантов.

"У россиян 7 тысяч наших пленных, у нас более 4 тысяч. То есть, мы готовы провести обмен. Если они будут готовы "всех на всех" — супер, если тысячу на тысячу — не здорово, но хорошо. Но даже если они готовы 100 на 100 — любой шаг для нас является положительным решением", — заявил Зеленский.

Общение Владимира Зеленского с журналистами в Мюнхене 14 февраля 2026 года. Фото "Телеграф"

О страхе потери поддержки партнеров

Также Владимир Зеленский рассказал, что боялся приглашать войска партнеров в Украину. По его словам, тогда был риск потерять их поддержку.

"Каждая страна должна определиться с отправкой войск в Украину самостоятельно. Даже сейчас некоторые страны боятся повторного вторжения и потому не отправляют свои войска", — сказал президент.

Что еще сказал Зеленский

Украина надеется закончить войну в этом году .

. У Украины нет много ракет "Фламинго", но недавно ими был нанесен удар по месту базирования российского комплекса "Орешник" и есть определенные результаты.

На переговорах Украина будет поднимать тему энергетического перемирия, однако публично говорить о деталях пока нельзя.

У Украины есть от США предложение на 15 лет гарантий безопасности, но мы хотим 30 или 50. Глядя на что готова пойти администрация Дональда Трампа.

Путин хочет весь Донбасс, чтобы "продать" такую победу россиянам. Мы не выведем войска никогда.

Общение Владимира Зеленского с журналистами в Мюнхене 14 февраля 2026 года. Фото "Телеграф"

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Владимир Зеленский вмешался в скандал со шлемом скелетониста Владислав Гераскевича на Олимпиаде. Президент поблагодарил спортсмена за позицию.