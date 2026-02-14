"Украина не отдаст Путину Донбасс": главные заявления Зеленского о новом энергетическом перемирии, ударе по "Орешнику" и войне
В ходе Мюнхенской конференции по безопасности президент Владимир Зеленский заявил, что Украина надеется на окончание войны в течение 2026 года. В свою очередь, Россия всячески пытается отсрочить решение этого вопроса.
Об этом президент сказал во время общения с журналистами в субботу, 14 февраля. "Телеграф" собрал главные тезисы главы государства.
Замена главы переговорной группы РФ
По мнению президента, заменой главы делегации РФ на переговорах, Кремль тянет время. Таким образом, они могут пытаться отложить решение о прекращении войны.
"Неожиданность состоит в том, что россияне сменили лидера своей переговорной группы. Я думаю, они хотят отложить принятие решения", — сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что Украина, вместе с США, "не позволит" россиянам начать переговоры с чистого листа. Даже если они будут этого требовать, ссылаясь на смену руководителя переговорной группы.
О количестве пленных
Также президент рассказал о количестве пленных солдат у обеих сторон. По его словам, россияне удерживают 7 тысяч украинских бойцов, а Украина — более 4 тысяч оккупантов.
"У россиян 7 тысяч наших пленных, у нас более 4 тысяч. То есть, мы готовы провести обмен. Если они будут готовы "всех на всех" — супер, если тысячу на тысячу — не здорово, но хорошо. Но даже если они готовы 100 на 100 — любой шаг для нас является положительным решением", — заявил Зеленский.
О страхе потери поддержки партнеров
Также Владимир Зеленский рассказал, что боялся приглашать войска партнеров в Украину. По его словам, тогда был риск потерять их поддержку.
"Каждая страна должна определиться с отправкой войск в Украину самостоятельно. Даже сейчас некоторые страны боятся повторного вторжения и потому не отправляют свои войска", — сказал президент.
Что еще сказал Зеленский
- Украина надеется закончить войну в этом году.
- У Украины нет много ракет "Фламинго", но недавно ими был нанесен удар по месту базирования российского комплекса "Орешник" и есть определенные результаты.
- На переговорах Украина будет поднимать тему энергетического перемирия, однако публично говорить о деталях пока нельзя.
- У Украины есть от США предложение на 15 лет гарантий безопасности, но мы хотим 30 или 50. Глядя на что готова пойти администрация Дональда Трампа.
- Путин хочет весь Донбасс, чтобы "продать" такую победу россиянам. Мы не выведем войска никогда.
