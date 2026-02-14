Даже смерть Путина не поможет: что заставит Россию прекратить войну до лета этого года

Сценарий скорого окончания войны пока выглядит нереалистичным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что при желании со стороны РФ, война может закончиться до лета этого года. Однако ситуация складывается так, что одного желания для решения этого вопроса будет недостаточно.

Вынудить Кремль к прекращению агрессии может комплекс факторов. Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал эксперт по международной политике и безопасности, аналитик геополитических процессов Тарас Загородний.

Что нужно знать:

Прекращение руссийско-украинской войны зависит от совокупности обстоятельств

Даже внезапная смерть Владимира Путина не повлечет за собой остановки боевых действий

Россия и дальше будет стремиться захватить украинские территории, которые были включены в ее "конституцию"

При каких условиях закончится война

Российская война против Украины может закончиться при условии совпадения ряда факторов. Как минимум их два.

"Для этого нужна либо смерть Путина, либо развал российской экономики. Я лично склоняюсь ко второму варианту. Однако это взаимосвязанные события", — сказал Загородний.

Он объяснил, что даже смерть главы Кремля не решит "глобальные" вопросы россиян. Новый руководитель этого государства не убедит общество в том, что войну необходимо прекращать.

"Теоретически, если Путин умрет сегодня вечером, его преемником станет (нынешний премьер-министр Михаил, — ред.) Мишустин. Сможет ли он заявить, о прекращении войны, по крайней мере, по линии фронта, как требует Украина и ее партнеры? Это тоже большой вопрос", — отметил Загородний.

По его словам, проблемой станет конституция РФ. Поскольку они включили в нее украинские области, которые армия агрессора не контролирует.

"Для россиян он будет предателем. Значит, это обусловит дестабилизацию внутри страны. Но, в данном случае, экономический коллапс и смерть Путина могут совпасть во времени. А, судя по тому, как бодро у них рушится экономика, я не исключаю, что к лету мы многое интересно можем увидеть", — сказал Загородний.

Тарас Загородний

Он добавил, что США активно выталкивают Россию с мирового нефтяного рынка. Это также фактор, который повлияет на способность РФ финансировать войну против Украины.

