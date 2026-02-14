"Он не царь". Зеленский потролил Путина на Мюнхенской конференции: главные заявления (видео)

Досталось и премьер-министру Венгрии Виктору Орбану

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к подписанию мирного соглашения, но если это действительно закончит войну. По его словам, лидер России Владимир Путин – не царь, которым себя считает, а раб.

Об этом глава государства заявил на полях Мюнхенской конференции. "Телеграф" собрал главные тезисы с речи лидера Украины.

Главные заявления Зеленского:

Путин может считать себя царем, но он раб этой войны . Глава РФ больше советуется с царем Петром и императрицей Екатериной о территориальных завоеваниях, чем с кем-либо из живых людей в реальной жизни.

. Глава РФ больше советуется с царем Петром и императрицей Екатериной о территориальных завоеваниях, чем с кем-либо из живых людей в реальной жизни. Мы готовы к соглашению, которое принесет реальный мир. Мы верим, что можно закончить эту войну.

56 солдат — это цена, которую РФ платит за каждый километр оккупированной украинской земли в Донецкой области. Каждый месяц Россия мобилизует около 40 тысяч человек.

Нет ни одной страны Европы, которая бы смогла защититься, полагаясь только на собственные технологии и средства.

Нет ни одной электростанции в Украине, которую не повредили бы российские удары . Но мы до сих пор производим электроэнергию благодаря нашим людям. И сохранили нашу систему благодаря физической защите наших объектов, благодаря всем, кто помогает нам с ПВО.

. Но мы до сих пор производим электроэнергию благодаря нашим людям. И сохранили нашу систему благодаря физической защите наших объектов, благодаря всем, кто помогает нам с ПВО. Одна из худших вещей, которую может услышать лидер, это доклад от командующего Воздушными силами, что подразделения ПВО пусты . Ракеты ПВО, поставленные нам в воскресенье, были использованы уже в четверг.

. Ракеты ПВО, поставленные нам в воскресенье, были использованы уже в четверг. Орбан должен перестать думать, как отращивать себе живот . Он должен думать, как наращивать армию.

. Он должен думать, как наращивать армию. Украинская армия — самая сильная в Европе , поэтому держать ее вне НАТО просто глупо.

, поэтому держать ее вне НАТО просто глупо. Путин надеется повторить Мюнхен — не Мюнхен в 2007 году, когда говорили о разделе Европы, а в Мюнхен в 1938 году, когда предыдущий Путин начал делить Европу на самом деле.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Зеленский говорит о выборах и территориальных уступках Кремлю.