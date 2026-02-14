"Он не царь". Зеленский потролил Путина на Мюнхенской конференции: главные заявления (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Досталось и премьер-министру Венгрии Виктору Орбану
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к подписанию мирного соглашения, но если это действительно закончит войну. По его словам, лидер России Владимир Путин – не царь, которым себя считает, а раб.
Об этом глава государства заявил на полях Мюнхенской конференции. "Телеграф" собрал главные тезисы с речи лидера Украины.
Главные заявления Зеленского:
- Путин может считать себя царем, но он раб этой войны. Глава РФ больше советуется с царем Петром и императрицей Екатериной о территориальных завоеваниях, чем с кем-либо из живых людей в реальной жизни.
- Мы готовы к соглашению, которое принесет реальный мир. Мы верим, что можно закончить эту войну.
- 56 солдат — это цена, которую РФ платит за каждый километр оккупированной украинской земли в Донецкой области. Каждый месяц Россия мобилизует около 40 тысяч человек.
- Нет ни одной страны Европы, которая бы смогла защититься, полагаясь только на собственные технологии и средства.
- Нет ни одной электростанции в Украине, которую не повредили бы российские удары. Но мы до сих пор производим электроэнергию благодаря нашим людям. И сохранили нашу систему благодаря физической защите наших объектов, благодаря всем, кто помогает нам с ПВО.
- Одна из худших вещей, которую может услышать лидер, это доклад от командующего Воздушными силами, что подразделения ПВО пусты. Ракеты ПВО, поставленные нам в воскресенье, были использованы уже в четверг.
- Орбан должен перестать думать, как отращивать себе живот. Он должен думать, как наращивать армию.
- Украинская армия — самая сильная в Европе, поэтому держать ее вне НАТО просто глупо.
- Путин надеется повторить Мюнхен — не Мюнхен в 2007 году, когда говорили о разделе Европы, а в Мюнхен в 1938 году, когда предыдущий Путин начал делить Европу на самом деле.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что Зеленский говорит о выборах и территориальных уступках Кремлю.