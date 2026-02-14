Залейте это в унитаз на ночь. Поляки избавляются от известкового налета этим копеечным лайфхаком
Это разъест налет в трубах и отбелит стенки
Многие хозяйки тратят целое состояние на едкую химию, чтобы вернуть сантехнике первозданный блеск. Однако решение проблемы часто стоит на полке обычного супермаркета.
Известковый налет и мочевой камень — главные враги чистоты в туалете. Со временем они превращаются в твердую корку, которую не берет обычный ершик. Представляем проверенный временем лайфхак с использованием известной газировки.
Копеечный лайфхак с Coca-Cola
Секрет эффективности Coca-Cola кроется не в пузырьках, а в ее составе. Напиток содержит лимонную кислоту, пишут в польском издании Super Express. Этот компонент, предназначенный для пищевой промышленности, в быту работает как мягкий, но эффективный растворитель. Кислота вступает в реакцию с минеральными отложениями, размягчая их и позволяя легко удалить загрязнения без повреждения эмали.
Как отбелить унитаз за 3 шага
- Равномерно распределите жидкость по стенкам унитаза, уделяя особое внимание местам с явным налетом и ржавчиной.
- Для достижения максимального эффекта колу нужно оставить в унитазе минимум на 2-3 часа, а лучше — на всю ночь. Это даст кислоте возможность полностью растворить застарелый камень.
- По истечении времени пройдитесь по поверхности ершиком. Вы заметите, что налет отходит целыми пластами. После этого просто смойте воду — ваш унитаз снова станет белым и блестящим.
Напомним, что идеальная чистота в доме начинается не с сияющих кранов, а с исправной канализации. Ранее мы писали, как убрать засор в раковине и ванной.