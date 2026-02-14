Тайна "синих печатей" на мясе: зачем их ставят и опасны ли они

Раскрыт секретный состав синей краски на тушах

Замечали на сочном куске говядины или свинины странные синие или фиолетовые штампы? Из-за незнания многие украинцы стараются обходить такое мясо стороной или тщательно срезают "подозрительные" места дома. Однако синее клеймо — это ваш лучший друг и его не стоит бояться.

Синий штамп — это ветеринарное клеймо, официальный паспорт мясной туши. Его наличие гарантирует, что животное было здоровым, а мясо прошло строгую санитарную экспертизу и безопасно для употребления. Если на мясе нет клейма, значит, оно попало на прилавок незаконно, минуя контроль ветеринаров.

Можно ли это есть?

Короткий ответ: да. Краска для клеймения — это не бытовые чернила, а специальный состав на основе пищевых красителей (чаще всего используется метилвиолет), этилового спирта и воды. Она абсолютно безвредна, не меняет вкус продукта и не требует срезания перед готовкой — при термической обработке она просто исчезает или становится незаметной.

Форма печати — это зашифрованная информация о категории мяса. К примеру, круг — это маркировка мяса первой категории (говядины, свинины, баранины). Если квадрат — маркировка второй категории.

А вот как выглядят образцы клейм и штампов для мяса и субпродуктов животных (для лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы на рынках):

Дополнительные штампы для мяса диких животных. Фото: studfile.net

Цифровой код

В центре клейма вы найдете цифры. Это "адрес" проверки: код области и района. Третья пара цифр предоставляется предприятию, производящему мясо. При этом, буквы рядом с клеймом указывают на тип животного (например, "М" – молодняк, "Б" – бык).

Штамп также может быть помятым и размазанным после упаковки мяса. Фото: reddit.com

