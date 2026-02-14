"Хотелки" России больше не обсуждаются? Вениславский назвал основные проблемы с переговорами

Вениславский назвал оптимальный сценарий мира для Украины и два проблемных вопроса

Оптимальный вариант для Украины — заключение мирного соглашения по линии столкновения с верификацией прекращения огня нашими европейскими и американскими партнерами, уверен член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, депутат фракции "Слуга народа" Федор Вениславский.

Что нужно знать:

Требование России о выводе украинских войск из Донбасса нардеп назвал неприемлемым

Вениславский говорит об "оперативно-тактическом тупике" на фронте и переходе процесса в дипломатическую плоскость

Такое мнение он озвучил в интервью РБК-Украина. Далее, по его мнению, переговоры должны перейти в дипломатическую плоскость. Вениславский отметил, что сейчас два ключевых вопроса — контроль над Запорожской АЭС и Донбасс.

В то же время нардеп отмечает, что динамика переговоров очевидна. В настоящее время модель коммуникации на три стороны, когда Украина и Россия отдельно общались с США, упростилась к прямым переговорам с представителями РФ, впервые с 2022 года. Вениславский надеется, что в будущем присоединятся еще европейские партнеры.

Россияне уже сели за один стол переговоров с нашей делегацией и начали говорить о каких-то конкретных вещах, совершенно не оторванных от жизни, как до этого было, а о предметной оценке… Сам факт перехода уже такую более прагматическую модель переговоров, когда обсуждается не какие-то "хотелки", которые были озвучены Рябковым, а уж конкретное. Федор Вениславский, нардеп

И сам вопрос Донбасса стал ультиматумом РФ на переговорах. Россия потребовала вывести украинские войска с территории Донецкой области. Как подчеркнул Вениславский, они не смогли захватить ее за четыре года полномасштабного вторжения.

Если мы контролировали по состоянию на 2022 год не более 30% территории, то сейчас мы контролируем более 20%. Это значит, что они за 4 года смогли захватить чуть более 10% территории. И они сейчас хотят, чтобы мы вывели свои войска. Поэтому это для нас недопустимо. Федор Вениславский, нардеп

Вениславский напомнил, что подобное не отвечает Конституции и национальным интересам, однако есть варианты: "Определяемые модели обсуждаются, это создание экономической зоны при условии, что будет симметричный отвод войск".

В России отдают себе отчет — война затянулась, уверен Вениславский, часть российских аналитиков понимает, что "война приобрела характер затяжной позиционной войны на истощение" и продвижение на метры или километры нельзя называть стратегическим успехом.

"Я думаю, что все равно Россия в том формате, в котором она существует и в котором она начала войну, недолго будет функционировать. Поэтому рано или поздно мы свои территории вернем. Но на сегодняшний день действительно у нас такая ситуация, определенный оперативно-тактический тупик, где ни они, ни мы ничего с этим поделать не можем", — резюмирует политик.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Женеве 17-18 февраля состоится следующий раунд переговоров по завершению войны в Украине. Однако Россия определила главу делегации, который скорее будет разводить пустые разговоры, чем пытаться достичь прогресса.