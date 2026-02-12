Больше не МОК: украинцы наделали мемов из-за скандала с Гераскевичем

Решение вызвало волну иронии и общественной реакции

Обсуждение громкого скандала вокруг дисквалификации украинского скелетониста Владислава Гераскевича Международным олимпийским комитетом (МОК) из-за использования "шлема памяти" набирает обороты. В связи с этим украинцы создают месты с острыми шутками, чтобы выразить свою поддержку спортсмену.

На фоне ситуации в интернете активно распространяются мемы и сатирические публикации в поддержку Гераскевича. Пользователи обращают внимание на двойные стандарты, указывая, в частности, на продукцию официального онлайн-магазина Олимпийского движения, где представлена символика Олимпийских игр 1936 года в Берлине. Критики считают, что исторический контекст тех Игр вызывает вопросы, особенно на фоне требований к современным спортсменам избегать политических заявлений.

Владислав Гераскевич — кто он

Владислав Михайлович Гераскевич — украинский скелетонист, один из самых известных и заметных спортсменов своей страны.

Родился 12 января 1999 года в Киеве.

Гераскевич — первый в истории Украины спортсмен, выступивший в скелетоне на Олимпийских зимних играх. Он начал международную карьеру в 2014 году, участвовал в юношеских соревнованиях, а с 2016 года регулярно выступает за национальную сборную.

На Олимпийских играх 2022 года занял 18-е место.

На чемпионате мира 2023 года занял 13-е место. На чемпионате мира 2024 года стал 10-м.

В общем зачёте Кубка мира 2024/25 занял седьмое место.

На 4 из 8 этапов сезона Гераскевич попадал в десятку лучших, один раз заняв 4-е место.

На чемпионате мира 2025 года в Lake Placid был близок к медали — Гераскевич занял 4-е место, проиграв всего 0,11 сек серебряному призёру и 0,08 сек — бронзовому.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 9 февраля Гераскевич выступил в "шлеме памяти" во время двух официальных тренировок. На его шлеме изображены фото спортсменов, погибших в результате агрессии РФ, с некоторыми из них Владислав был знаком лично. В МОК заявили, что данный шлем "не отвечает руководящим принципам Олимпийской хартии, предусматривающим нейтральность снаряжения и недопущения политических или других месседжей во время соревнований".

МОК запретил Гераскевичу использовать этот шлем, разрешив в качестве альтернативы черную повязку. Тем не менее уже 10 февраля Владислав нарушил запрет, выйдя на олимпийскую трассу в этом же шлеме. 11 февраля Гераскевич вновь выступил в этом шлеме на Играх. После этого МОК разрешил Владиславу показать "шлем памяти" на официальных прокатах, однако запретил украинцу выступать в нем, украинец отказался.