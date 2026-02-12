Эту рыбу всегда продают без головы: это делают по двум неожиданным причинам (фото)

Ее вид может испугать

Многие украинцы обращают внимание, что популярная и бюджетная путассу в магазинах почти всегда продается в виде тушек без головы. И это совсем не случайно.

Эту рыбку, которую часто покупают как для домашних питомцев, так и для диетического питания, почти никогда не выставляют на прилавок целой. "Телеграф" расскажет, как он выглядит и почему его не продают целым.

Какой на самом деле вид путассу

Путассу – это глубоководная родственница трески. Из-за того, что она обитает на значительной глубине, ее глаза имеют особое строение, чтобы улавливать слабый свет. Когда рыбу поднимают на поверхность, из-за резкого перепада давления глаза часто выглядят неестественно крупными и выпуклыми.

Путассу рыба

Продавцы понимают, что такой "инопланетный" вид может просто отпугнуть покупателей. Без головы рыбка выглядит значительно более аппетитно и привычно для потребителя.

Как выглядит Путассу

Экономический фактор и свежесть

Кроме эстетического аспекта, глава путаса составляет почти треть ее общего веса. При этом он практически не содержит мяса и не имеет кулинарной ценности. Чтобы не тратить ресурсы на логистику, замораживание и транспортировку "лишних" отходов через океан, головы отсекают сразу на рыболовных судах.

Путассу без головы

Также следует помнить, что путассу – рыба нежная. Процессы порчи в морепродуктах начинаются именно с головы и внутренностей. Удаление головы и мгновенная заморозка позволяют сохранить полезные свойства тушки и продлить срок ее хранения.

Ранее мы говорили, что мороженая рыба в Украине за последний период подорожала. "Телеграф" писал, как отключения электроэнергии влияют на стоимость продукта.