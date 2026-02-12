Не опозорьтесь на День влюбленных: как правильно открывать игристое вино (видео)

Чтобы не залить все вокруг вином во время откупоривания бутылки, нужно знать несколько простых правил

Открыть игристое вино без происшествий – нелегкая задача. Нередко пробка вылетает под давлением и продолжает свой путь по неожиданной траектории – в потолок, окно или окружающих людей. Последний вариант несет в себе опасность причинения травм.

Также полбутылки вина могут просто пролиться, и скатерть будет еще лучшим случаем. Как правильно открыть игристое в сети рассказал сомелье Глеб Кошелев.

Ни в коем случае нельзя открывать бутылку теплой. Из-за этого создается давление на пробку. Не следует трясти бутылку или подбрасывать ее. Правильная позиция бутылки – под углом 35-35 градусов. Крутить нужно не пробку, а саму бутылку. Лучше делать это медленно.

Сомелье романтично заметил, что при правильном откупоривании игристого звук будет похож на томный вздох девушки.

